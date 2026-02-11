Микроэлектроника: SMIC продолжит наращивать мощности по производству полупроводников на кремниевых пластинах

MForum.ru
11.02.2026,
Крупнейший в Китае контрактный производитель чипов, Semiconductor Manufacturing International Corp, предупредил о снижении рентабельности в 2026 году, поскольку ожидает резкого роста амортизационных отчислений в связи с масштабным расширением мощностей для удовлетворения высокого спроса на чипы. Об этом пишет Reuters.
В частности, компания ожидает, что ее выручка не вырастет в 1q2026 относительно 4q2025, тогда как амортизационные отчисления в 2026 году поднимутся на 30% относительно их уровня в 2025 году.
«Мы сохранили высокие капитальные затраты, что привело к быстрому росту выручки, но также оказало значительное давление на валовую прибыль из-за амортизации», - заявил со-генеральный директор SMIC Чжао Хайцзюнь в рамках телеконференции.
По словам Чжао, цепочка поставок полупроводников, ранее основанная на зарубежном проектировании и производстве для китайского рынка, в течение 2025 года перешла на китайское производство.
Наиболее быстрый переход наблюдался в сегменте аналоговых схем, за которыми следуют драйверы дисплеев, датчики изображения и память, микроконтроллеры (MCU) и логические микросхемы.
К концу 2026 года SMIC планирует увеличить ежемесячную мощность примерно на 40 000 пластин, эквивалентных 12-дюймовым, сообщил Чжао. В 2025 году ежемесячная мощность увеличилась на 50 000 пластин, эквивалентных 12-дюймовым.
Я не видел официальных данных компании SMIC о ее производственных мощностях в эквиваленте 12-дюймовых пластин. Моя примерная оценка на начало 2026 года – от 350 до 420 тысяч 12-дюймовых пластин в месяц. В целом по Китаю есть оценка от SEMI, что общая мощность в месяц составляет на начало 2026 года 2.4 млн пластин в 12-дюймовом эквиваленте. Учитывая, что SMIC - крупный участник рынка, очевидно, что в Китае есть множество других фабов, включая и сравнительно больших по объемам производства.
