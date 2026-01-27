Микроэлектроника: Американская Micron нарастит свое производство в Сингапуре новым фабом с инвестициями на $24 млрд

MForum.ru
27.01.2026,
Сегодня Micron сообщила о планах строительства в Сингапуре фаба по производству полупроводниковых структур на пластинах с планами инвестиций в $24 млрд. Он будет ориентирован, прежде всего, на производство памяти NAND.
Новый фаб, как планируется, должен будет начать производство в 2H2028 в чистом помещении площадью 65 тыс. кв.м.
На текущий момент Micron производит в Сингапуре 98% своих микросхем флэш-памяти.
В 2025 году сообщалось, что Micron инвестирует $7 млрд в Сингапуре в строительство передовой фабрики по упаковке/корпусированию памяти HBM. Эта стройка близка к завершению, запуск сборки ожидается в 2027 году.
По данным TrendForce, что Micron была 4-м по доле рынка поставщиком микросхем флэш-памяти в мире в 3q2025 с 13%.
На прошлой неделе Micron сообщала, что ведет переговоры о покупке производственной площадки у тайваньской Powerchip на Тайване за $1,8 млрд, что позволит компании нарастить объемы производства DRAM-пластин.
Не стоит думать, что Micron делает основную ставку на зарубежное производство, это не так. В 2025 году Micron Technology и администрация Трампа представили план увеличения инвестиций производителя в США еще на $30 млрд. Это нарастит запланированные инвестиции Micron в США до $200 млрд в ближайшие годы. Из них $150 млрд выделены на наращивание внутреннего производства памяти.
В частности, Micron строит 2-ю фабрику по производству памяти в штате Айдахо и расширяет существующее производственное предприятие в Вирджинии. Компания также планирует предоставить передовые возможности упаковки в США, чтобы обеспечить долгосрочный рост на рынке высокоскоростной памяти, востребованность которой выросла из-за всеобщего интереса к AI.
В 2024 году компания объявила, что планирует инвестировать около $100 млрд в производство в Клэе, Нью-Йорк.
