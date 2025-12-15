Микроэлектроника: STMicro отгрузила 5 млрд микросхем для Starlink за последнее десятилетие; к 2027 году это число может удвоиться

MForum.ru
15.12.2025,
Европейская компания STMicroelectronics отгрузила более 5 млрд различных чипов, включая BiCMOS-чипы для фазированных антенных решеток пользовательских терминалов компании SpaceX и для спутников сети Starlink. В ближайшие годы поставки могут вырасти вдвое, это диктуется растущим спросом со стороны компаний, ведущих развертывание спутниковых созвездий. Об этом сообщает Reuters.
С момента начала сотрудничества примерно в 2015 году компания STMicro поставила Space много миллионов радиочастотных «фронтальных модулей».
STMicro также поставляет микроконтроллеры STM32V8 (18 нм, защита от радиации) для межспутниковых лазерных каналов связи Starlink, но также сотрудничает с Thales и Eutelsat в проектах NTN Евросоюза.
