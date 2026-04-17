Мобильная связь: Билайн представил итоги развития в 2025 году в пейзаже «особого пути» российского телекома. Часть 1

17.04.2026, MForum.ru

Вчера, 16.04.2026, на на встрече с экспертами и медиа по итогам 2025 года, генеральный директор Сергей Николаевич Анохин и команда топ-менеджеров Билайн представили итоги развития компании и ответили на вопросы журналистов и аналитиков. Вашему вниманию - мой конспект фрагментов выступления Сергея Анохина, подготовленный для читателей MForum.

Сергей Анохин отметил технологические успехи, которые демонстрируют передовые страны. Технология 5G получила в них широкое распространение, несмотря на то что многие, скорее, набили шишки, а не получили какие-то преимущества. Кроме того, в ряде стран уже можно подключиться со своего телефона к связи за пределами зоны покрытия наземных сетей связи, через низкоорбитальные спутники. Вовсю обсуждается и даже кое-где тестируются 6G.

Мы пока, напротив, что называется, возвращаемся к истокам. Вспомнили про основы: голос + SMS. Не от хорошей жизни, конечно. Где-то это завязано на обеспечение безопасности, где-то на борьбе с не приветствуемыми иностранными платформами и решениями. В течение 2025 года многие испытывали болезненную необходимость перестраивания привычного нам общения с использованием разнообразных каналов и способов связи – возможности выбора в этом плане на текущий момент уменьшились.

5G в России так пока и не стартовал, частотный аукцион – не был проведен. Мы считаем, что это, в целом, неплохо.

Во-первых потому, что могли наблюдать за тем, что в этом плане происходит в других странах. И понимаем, где экономика есть, и где ее нет. С другой стороны, в результате приложенных в прошлом году усилий, удалось несколько переформатировать концепцию 5G в России. Первоначально предлагалось что-то узкое, в пределах предложенных частот 4.8-4.99 ГГц, исключительно на отечественном оборудовании, причем неизвестно когда. Сейчас уже хочется верить, что получается договориться о технейтральности, что позволит хотя бы начать практическое знакомство с этой технологией, реализацию кейсов.

Экономическая ситуация в 2025 году была сложной. Кто-то из коллег был вынужден подрезать инвестиции. Ситуацию усложнял и дефицит кадров, что не могло не привести к высоким темпам роста зарплат, этот рост мы вынуждены были поддерживать, чтобы не потерять конкурентоспособность на рынке труда.

Хотя в телекоме не было былых сверхприбылей, но и «на бок» он не лег, в отличие от некоторых других отраслей. Несмотря на то, что какой-то особой поддержки от государства мы не получаем, опять же, в отличие от некоторых других отраслей. Что же, логика в этом есть, кто-то в кризисе, а мы пока справляемся, несмотря на рост проблемных факторов. Нам предложено справляться и дальше, изыскивать способы заработать, прежде всего, за счет новых источников дохода.

Регуляторика… здесь и вы, и мы – все свидетели происходящих бурных изменений. Для нас, наверное, самым значительным вызовом стал пересмотр отношений к нерезидентам. На начало 2025 года этот сегмент, можно сказать, прилег, поскольку были предписаны такие клиентские пути, которые пройти невозможно. Ближе к концу 1 квартала этот путь начал отстраиваться. Но в итоге весь год прошел под эгидой решения задач адаптации процессов и удержания клиентов, помощи им в прохождении биометрии в блокировках тех, кто не успел или не захотел выполнять новое регулирование.

Для российских граждан ограничения были менее заметными, но их также пришлось реализовать: лимит на количество SIM-карт, запреты на передачу SIM-карт, самозапреты и так далее, и так далее.

На уровне юрлиц, это история, которая только началась в 2025 года и сейчас активно развивается. Это борьба со спамом, массовыми вызовами, это маркировка вызовов. К этому мы были более готовы, некоторые требования и писались на основе наших сервисов, уже запущенных, как Этикетка.

2025 год оказался наиболее регуляторно насыщенным годом, который у нас был за обозримый период.

В 2026 году мы рассчитывали, что чуть отдохнем в плане изменений регуляторики, немного адаптируемся. Не тут-то было… ужесточение регуляторики продолжилось, опять же, где-то под эгидой безопасности, где-то по иным соображениям. Поэтому мы постоянно в процессе адаптации.

Параллельно идет процесс борьбы с кибермошенничеством. Прорабатываются новые меры, сейчас это все пока в основном в черновом режиме. Если вдуматься, то все сводится к еще большей идентификации людей, к росту ответственности. Это не только телеком, банки также в этой орбите. Для нас это чревато, в том числе, дополнительными затратами. Много дискуссий.

Мы за то, чтобы борьба с кибермошенничеством развивалась, но нужно, чтобы подход был здравым и сбалансированным.

Наряду с рекордным регуляторным давлением, 2025 год характеризовала рекордная конкурентная активность. Мы столкнулись, вероятно, с самой затяжной волной ценовой битвы, тому был ряд предпосылок.

Ужесточение регуляторики нерезидентов позволило неплохо подрасти банковским MVNO. Поскольку банки имели устройства для сбора биометрии в своих отделениях, это помогло им получить переток абонентов-нерезидентов, которые приходили в отделение банков, чтобы сдать биометрию, и, зачастую, выходили из банка уже абонентом банковского MVNO. Сейчас мы наблюдаем уже появление вторичного рынка, абоненты MVNO начинают перераспределяться между операторами.

С чем мы входили в 2025 год? Состояние было хорошее. Предыдущий цикл стратегий компании фокусировался на удобстве для клиентов, прозрачности компании, шла работа по возврату инженерных, ИТ-компетенций в компанию, были значительные инвестиции в инфраструктуру сети.

В 2024 году результаты были не самыми высокими, в том числе потому, что мы отказывались от токсичных доходов, от платных подписок, в том числе. Некоторое сокращение выручки компенсировал рост удовлетворенности клиентов.

Тому был целый ряд причин, в том числе, возврат компании под российское управление, реструктуризация и оптимизация кредитного портфеля с фиксацией ставок на невысоких уровнях. Нам это позволило 2025 год пройти, несмотря на высокое значение кредитной ставки ЦБ РФ, с существенно менее значительным уровнем обслуживания долга (11.3%!).

Это позволило нам продолжать инвестирование. В 2025 году в рамках обновленной стратегии, мы утвердили больше инвестиционных направлений. Мы не ушли в цикл сжатия инвестиционных и операционных затрат.

Новая стратегия предполагает более агрессивное движение компании «в рынок» по целому ряду выбранных направлений. В основе – наша сеть связи, она должна быть качественной для того, чтобы мы могли на нее опереться в достижении целей. Поэтому мы продолжали в 2025 году в нее вкладывать с удвоенными темпами. В частности, мы удвоили инвестиции в сеть радиодоступа, в оборудование. Стройка шла рекордными для Билайна темпами, по сути, на российском рынке только два оператора показывали сравнимые высокие темпы роста.

Кроме того, мы занимались активным рефармингом частот, переключили много регионов, нарастили за счет этого емкость, где-то подняли скорости.

Все больше независимых исследований показывают наше лидерство по качеству базовых услуг связи.

Это осмысленная, выверенная стратегия по закрытию «белых пятен». Изучаем движение абонентов, чтобы инвестировать в развитие сети там, где это особенно актуально.

Мы активно занимались нашими роуминговыми соглашениями, последовательно добиваемся лучших условий по роумингу все в большем числе стран. Были большие усилия по расширению трансграничных узлов обмена трафиком, чтобы клиентам было комфортно пользоваться нашими услугами, в том числе, в поездках за рубеж.

((АБ: Конец первой части презентации Сергея Анохина, генерального директора ВымпелКом. Продолжение, надеюсь, смогу вам представить сегодня-завтра.)).

