Слухи: Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6

MForum.ru

Слухи: Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6

16.06.2026, MForum.ru

На прошлой неделе Vivo подтвердила, что её грядущий складной флагман X Fold6 будет работать на чипе MediaTek Dimensity 9500 Super Edition. Теперь компания раскрыла ключевые детали о камерах и дисплеях. Дата анонса пока не названа.

Внутренний дисплей X Fold6 имеет диагональ 8.02 дюйма и выполнен с использованием светоизлучающего материала Samsung M14. Панель достигает пиковой яркости 5000 нит и поддерживает сверхнизкий режим яркости в 1 нит. Дисплей сертифицирован TÜV Rheinland Global Eye Protection 3.0.

Основная камера — 200 МП (сенсор Samsung HPB 1/1.4 дюйма, диафрагма f/1.68, стабилизация CIPA 4.5). Это серьёзный апгрейд по сравнению с 50 МП у X Fold5. Перископический телевик — Zeiss APO-сертифицированный на сенсоре Sony LYT-602, также со стабилизацией CIPA 4.5. Устройство будет совместимо с телеконвертером Vivo Zeiss 200mm Teleconverter G2, который дебютировал вместе с Vivo X300 Ultra. За обработку изображений отвечает чип V3+.

Ожидается, что X Fold6 выйдет в Китае в конце этого месяца, в новом цвете «Blue Hole». Также подтверждено, что он работает на OriginOS 6 Fold с новыми функциями многозадачности и AI. По слухам, аккумулятор составит 6900 мАч.

Vivo X Fold6 обещает стать одним из лучших камерофонов среди складных устройств. 200 МП основная камера с большим сенсором и перископ Zeiss с поддержкой телеконвертера — это уровень флагманских «раскладушек» (конкуренты: Samsung Galaxy Z Fold7 (200 МП?), Honor Magic V6 (200 МП?), Xiaomi Mix Fold 4 (50 МП?)). Поддержка телеконвертера G2 (200 мм) — уникальная фишка, которая превращает телефон в настоящую «зеркалку» для съёмки удалённых объектов.

Экран на материале M14 (тот же, что в Samsung Galaxy S26 Ultra) — один из лучших на рынке. 5000 нит пиковой яркости (в HDR) и 1 нит для комфортного чтения в темноте — отлично.

Dimensity 9500 Super Edition — флагманский чип MediaTek, который по производительности не уступает Snapdragon 8 Elite Gen 5, а по энергоэффективности, возможно, даже превосходит. Ожидаемая батарея 6900 мАч — больше, чем у Honor Magic V6 (6850 мАч) и Oppo Find N6 (6000 мАч). Это может обеспечить лучшее время работы.

Главный недостаток — отсутствие официальных данных о внешнем дисплее, толщине и весе. Для складного телефона эти параметры критичны. Также нет информации о защите (IPX8, вероятно, будет). Цена, вероятно, будет около 10 000 юаней (1400 долларов) — типично для китайских складных флагманов.

Vivo X Fold6 выглядит как очень сильный конкурент в сегменте складных устройств. Если Vivo удастся предложить его по разумной цене и с хорошей оптимизацией ПО (OriginOS Fold), он может стать лучшим выбором для тех, кому нужны и большой экран, и отличная камера. Особенно с учётом поддержки телеконвертера — это экосистемная фишка, которой нет у других. Осталось дождаться официального анонса, чтобы оценить эргономику и цену. Пока что — очень многообещающе. Vivo продолжает удивлять.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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