Микроэлектроника: Элемент будет готовить кадры по микроэлектронике во Вьетнаме

07.07.2026, MForum.ru

Соответствующее соглашение с Народным комитетом Ханоя, Ханойским университетом науки и технологий (HUST) и вьетнамскими корпорациями G-Group и National Security Technology (NST) подписано НИИМЭ. Об этом сообщают Ведомости. Кроме подготовки кадров, планируется «проведение совместных исследований» и оказание «экспертной поддержки».

Вьетнам старается войти в небольшой клуб стран, обладающих собственным микроэлектронным производством. И хотя в этой стране сейчас доминируют микроэлектронные производства США, Европы и Тайваня, во Вьетнаме, где мечтают о собственном микроэлектронном производстве, не прочь поучиться и у российских партнеров.

И если экспорт российских готовых изделий в области микроэлектроники во Вьетнам, хотя и возможен в каких-то отдельных сегментах, но пока что не выглядит особо перспективной темой в терминах объемов дохода, то экспорт знаний и производственного оборудования – наоборот, могут быть востребованы в различных уголках мира.

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теги: микроэлектроника международное сотрудничество Вьетнам Элемент

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