Микроэлектроника: Элемент будет готовить кадры по микроэлектронике во Вьетнаме

MForum.ru
07.07.2026,
Соответствующее соглашение с Народным комитетом Ханоя, Ханойским университетом науки и технологий (HUST) и вьетнамскими корпорациями G-Group и National Security Technology (NST) подписано НИИМЭ. Об этом сообщают Ведомости. Кроме подготовки кадров, планируется «проведение совместных исследований» и оказание «экспертной поддержки».
Вьетнам старается войти в небольшой клуб стран, обладающих собственным микроэлектронным производством. И хотя в этой стране сейчас доминируют микроэлектронные производства США, Европы и Тайваня, во Вьетнаме, где мечтают о собственном микроэлектронном производстве, не прочь поучиться и у российских партнеров.
И если экспорт российских готовых изделий в области микроэлектроники во Вьетнам, хотя и возможен в каких-то отдельных сегментах, но пока что не выглядит особо перспективной темой в терминах объемов дохода, то экспорт знаний и производственного оборудования – наоборот, могут быть востребованы в различных уголках мира.
--
✓ RUSmicro в Telegram l на MForum | в ВК
--
теги: микроэлектроника международное сотрудничество Вьетнам Элемент
--
Публикации по теме:
02.03.2026. TSMC не снижает темпов масштабирования производства
20.01.2026. Геополитика и ИИ-чипы Nvidia H200
20.01.2026. Президенты Кореи и Италии договорились об укреплении сотрудничества в области ИИ и микроэлектроники
07.01.2010. Словарные статьи, начинающиеся на букву М (кир.)
07.07. МегаФон объединил программных роботов на единой платформе Zephyr
07.07. Минцифры собирается решить проблему доступа к земельным участкам «по-китайски»
07.07. Элемент будет готовить кадры по микроэлектронике во Вьетнаме
07.07. "Правообладатели" хотят остановить развитие ИИ в России?
07.07. МТС развивает сеть фиксированного интерент-доступа в Кирове – подключено еще 2 тысячи семей
07.07. Билайн модернизировал сеть на ЦКАД в Московском регионе
06.07. "Трамплин Электроникс" оформил разрешение на продажу китайских серверов Loongson
06.07. В Научной программе форуме «Микроэлектроника» появится секция «Пассивные электронные компоненты»
06.07. МТС расширила сеть в Богородском районе Нижегородской области
06.07. Китай вывел на орбиту еще 13 спутников группировки «Цяньфань» — 655-й запуск ракет семейства «Чанчжэн» завершился успехом
06.07. Билайн бизнес назван победителем в номинации Лучший проект года с применением private LTE по цифровизации в добывающей отрасли
05.07. Компания Infineon Technologies запустила новый завод в Дрездене
05.07. Минцифры станет «единым регулятором» ИИ в России
03.07. МТС улучшила связь в селе Гадля на севере Магаданской области
03.07. MWS Cloud запустила S3-хранилище для задач ИИ, машинного обучения и аналогичных сценариев
07.07. Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч
07.07. Moto G77 Power официально представлен перед релизом 8 июля
07.07. Раскрыты ключевые характеристики Vivo X300e – АКБ 7100 мАч, перископный зум и плоский экран
06.07. Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G
06.07. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч
03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS
03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos
02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч
02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн
01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса
01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243
01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных
30.06. Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243
30.06. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430
29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением
29.06. Redmi 17C – ультрабюджетник с 120 Гц и Helio G81 Ultra за $117
26.06. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите
26.06. Oppo Reno16 и Reno16 Pro выходят на глобальный рынок – процессоры слабее, батареи меньше, но камеры и защита остались
26.06. Lava Smart 4 Plus – бюджетный 4G-смартфон с Unisoc 9863A за 106 долларов
25.06. Tecno EllaClaw – AI-агент теперь управляет приложениями и системой