Слухи: Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн

MForum.ru
02.07.2026,
Компания Nothing подтвердила, что презентация нового смартфона Phone (4b) состоится уже 7 июля. Устройство станет первым в новой линейке «b», которая, как ожидается, предложит более доступную цену по сравнению с основными моделями бренда, сохранив при этом фирменный дизайн и программную философию.
В преддверии официального анонса в сети появились живые фото устройства, а также подтверждённые технические характеристики. Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 6 Gen 4 — это первый случай использования чипа 6-й серии от Qualcomm в телефонах Nothing. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а встроенной — 128 ГБ.f
Одной из главных особенностей новинки станет батарея ёмкостью 6000 мАч. Это рекордный показатель для смартфонов Nothing, который, вероятно, обеспечит устройству исключительную автономность. Камеры представлены основным модулем на 50 МП с оптической стабилизацией (OIS), вспомогательным 8-мегапиксельным датчиком и 16-мегапиксельной фронтальной камерой.
Телефон получит 6.7-дюймовый AMOLED-экран и будет работать на Nothing OS 4.1 на базе Android 16. Ожидается, что Phone (4b) станет доступной альтернативой флагманским моделям, сохранив фирменные черты, включая прозрачный корпус и светодиодную подсветку Glyph.
© Антон Печеровый,
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