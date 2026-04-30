Слухи: Tecno Pova 8 Pro 5G с Dimensity 7300, 12 ГБ ОЗУ и 1.5K-экраном засветился в Google Play Console

MForum.ru
18.06.2026,
Судя по появлению в базе Google Play Console, Tecno готовит к запуску новую модель Pova 8 Pro 5G . Устройство, скорее всего, станет более производительной версией недавно представленного Pova 8, сместив акцент на процессор и качество дисплея.
Согласно данным из листинга, смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7300 с графикой Mali-G615 . Объём оперативной памяти составит 12 ГБ, а встроенный накопитель может достигать 512 ГБ. Управляется всё под управлением Android 16.
Разрешение дисплея указано как 1208×2644 пикселей, что соответствует категории «1.5K» . На изображении в Google Play Console виден плоский экран с тонкими рамками и центральным отверстием под фронтальную камеру. На правой грани расположены качелька громкости и кнопка питания с оранжевым акцентом — фишка, знакомая по недавним моделям Pova .
Ранее в сертификационных базах FCC и TÜV Rheinland фигурировала батарея номиналом 6340 мАч, которая, скорее всего, будет маркироваться как 6500 мАч . Размеры устройства — 162×77×8 мм, поддержка 5G, NFC и двухдиапазонного Wi-Fi также подтверждены.
Pova 8 Pro 5G выглядит как попытка Tecno закрепиться в верхнем сегменте среднего класса. Главное преимущество — баланс производительности (Dimensity 7300 с 12 ГБ ОЗУ) и качества дисплея (1.5K-разрешение), тогда как базовая модель Pova 8 делает ставку на рекордную батарею 8000 мАч и 144-герцовый экран.
Пока неизвестно, сохранит ли Pro-версия «фишку» стандартной модели — светодиодную панель Alive Matrix на задней крышке, стилизованную под Nothing Phone. Но если Tecno сможет предложить Pova 8 Pro 5G по конкурентной цене, а не только по характеристикам, у него есть шанс стать заметным игроком на рынке. Официальный анонс должен состояться в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
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