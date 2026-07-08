Анонсы: Nothing Ear (3a) – бюджетные наушники с записью разговоров и 42 часами автономност

08.07.2026, MForum.ru

Компания Nothing представила беспроводные наушники Ear (3a), которые приходят на смену прошлогодней модели Ear (2a). Новинка сохранила доступную цену, но получила ряд серьёзных улучшений, включая встроенную память, функцию аудиоснимков, запись звонков и улучшенное активное шумоподавление.

Главной особенностью стала функция Audio Snapshot, позволяющая сохранять короткие аудиофрагменты прямо с наушников. Для этого используется 32 МБ встроенной памяти, запись активируется жестом сжатия и сохраняется в приложении Nothing X для последующего воспроизведения, редактирования и транскрипции. Наушники также поддерживают запись звонков и встреч до двух часов с уведомлением всех участников о начале записи.

В основе Ear (3a) лежат 12-мм динамические драйверы с поддержкой Hi-Res Audio Wireless и кодека LDAC, а также 8-полосный эквалайзер для настройки звучания. Уровень активного шумоподавления достиг 45 дБ, что на 17% эффективнее предыдущего поколения. Устройство поддерживает Bluetooth 6.0, подключение к двум устройствам одновременно и защищено от пыли и влаги по стандарту IP54

Автономность составляет до 10 часов на одном заряде и до 42 часов с зарядным кейсом без использования шумоподавления. С включённым ANC общее время работы сокращается до 25 часов. Быстрая пятиминутная зарядка обеспечивает до часа прослушивания. Кейс оснащён трёхуровневым светодиодным индикатором заряда.

С 7 июля наушники предлагаются в чёрном, белом, жёлтом и розовом цветах по цене 99 долларов.