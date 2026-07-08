Анонсы: Nothing Phone (4b) – доступный смартфон с большой батареей и фирменным дизайном

MForum.ru
08.07.2026,
Компания Nothing официально представила смартфон Nothing Phone (4b), который занял место в линейке чуть ниже модели Phone (4a). Устройство сохраняет фирменный прозрачный дизайн и узнаваемый стиль Glyph Interface, но при этом предлагает более доступную цену и ёмкий аккумулятор.
Nothing Phone (4b) оснащён 6.77-дюймовым Super AMOLED-экраном разрешением 1080×2344 пикселей с адаптивной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит. Защиту дисплея обеспечивает стекло Dragontrail Pro.
В основе аппарата лежит процессор Snapdragon 6 Gen 4, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу, в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 объёмом до 256 ГБ. Устройство работает на Nothing OS 4.1 на базе Android 16, производитель обещает три поколения обновлений ОС и шесть лет патчей безопасности.
Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор с оптической и электронной стабилизацией, а также 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль с углом обзора 119.5 градусов. Фронтальная камера — 16 МП. Поддерживается запись видео в 4K при 30 кадрах в секунду.
Индийская версия смартфона использует батарею ёмкостью 6000 мАч, тогда как глобальная модель ограничена 5200 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 33 Вт и реверсивная 7.5 Вт. Корпус имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP64.
Цены в Индии: версия 8/128 ГБ стоит 34 999 рупий (около 420 долларов), а 8/256 ГБ — 38 999 рупий (около 468 долларов). Смартфон доступен в белом, чёрном и синем цветах. Продажи начались 7 июля через официальный сайт и Flipkart.
Кроме того, Nothing выпустила специальную версию Phone (4b) RCB Edition, созданную в сотрудничестве с командой Royal Challengers Bengaluru в честь её второй победы в IPL. Она отличается красной отделкой, особой упаковкой и эксклюзивными обоями. Продажи этой версии начались 7 июля в магазине Nothing в Бангалоре.
© Антон Печеровый,
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