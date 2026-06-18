Слухи: Nothing Phone (4b) выйдет 7 июля

MForum.ru
24.06.2026,
Компания Nothing развеяла слухи и официально подтвердила, что грядущий смартфон новой «b»-серии получит название Phone (4b). Устройство будет представлено в Индии и на глобальных рынках уже 7 июля.
Сам анонс ознаменует появление совершенно нового продуктового тира в линейке смартфонов Nothing. В компании отмечают, что серия «b» создана как новая точка входа в экосистему бренда, призванная познакомить с его философией дизайна и программного обеспечения более широкую аудиторию.
Скорее всего, это именно та доступная модель, которая готовилась под брендом CMF, но была перенесена в основную линейку из-за роста цен на компоненты. Название «4b» расшифровывается просто: цифра «4» указывает на поколение, а буква «b» — на новый, более доступный ценовой сегмент внутри этого поколения . Кстати, в компании решили отказаться от суффиксов вроде «Lite», и теперь буквенное обозначение будет чётко указывать на позиционирование модели.
О дизайне новинки можно судить по опубликованным эскизам. В более раннем наброске виднелся один модуль камеры, однако более поздние изображения, похоже, демонстрируют двойную камеру в вертикальном блоке, который расположен на характерном для бренда прозрачном «островке». На тизерных эскизах также можно заметить разъём для наушников, а точная конфигурация камер пока остаётся загадкой .
© Антон Печеровый,
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