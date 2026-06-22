Анонсы: HMD Arc 2 - бюджетник с улучшенным процессором и минимальными изменениями

MForum.ru
10.07.2026,
Компания HMD тихо представила преемника модели HMD Arc, однако новинка, несмотря на новое название и цвет корпуса, получила лишь незначительные улучшения . Arc 2 по-прежнему работает на Android 14 Go и оснащён 6.52-дюймовым IPS LCD-экраном разрешением HD+с частотой 60 Гц.
Основное отличие — процессор. Вместо устаревшего Unisoc SC9863A (28 нм) установлен более современный Unisoc T603 (12 нм) с максимальной тактовой частотой 1.8 ГГц. Чип работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ, который можно расширить картой microSD.
Камеры остались без изменений: 13 МП основная и 5 МП фронтальная, спрятанная в каплевидном вырезе. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт через USB-C . Также сохранён разъём 3.5 мм для наушников.
Смартфон доступен в тёмно-синем и золотисто-бежевом цветах. В Таиланде он появится в продаже с 20 июля по цене 2990 бат (~$90) .
Судя по характеристикам и цене, Arc 2 продолжает традицию компании выпускать ультрабюджетные устройства с акцентом на доступность и базовую функциональность.
Однако конкурентные модели в этом ценовом сегменте уже предлагают дисплеи с частотой 90–120 Гц и более современную версию Android, что делает Arc 2 несколько устаревшим даже для своего класса. Тем не менее, для пользователей, которым нужен простой и недорогой смартфон для базовых задач, Arc 2 может стать неплохим вариантом.
© Антон Печеровый,
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