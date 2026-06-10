Развитие сетей мобильной связи: МегаФон расширил сеть в Новоаннинском районе Волгоградской области

08.07.2026, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, оператор расширил телеком-инфраструктуру в Новоаннинском районе Волгоградской области. В частности, установлено и запущено в эксплуатацию телеком-оборудование в поселке Совхоза АМО, а также в хуторах Рог-Измайловский и Березовка.

Выросла связность покрытия, а скорость мобильного интернета выросла до 60 Мбит/с. В зоне улучшения качества сети – порядка 2 тысяч человек. Расширена и зона поддержки технологии VoLTE. Как отмечает пресс-служба оператора, с начала 2026 года востребованность этой технологией выросла на 11%.

«Ежемесячно жители Новоаннинского района проговаривают свыше двух миллионов минут - и этот показатель продолжает расти. За каждым звонком — важная возможность: услышать родной голос, оперативно связаться с нужными учреждениями, решить срочные вопросы или обратиться в экстренные службы. С помощью строительства новых базовых станции и модернизации сети наши специалисты делают так, чтобы этот процесс был максимально комфортным для жителей региона», - отметил директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.

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теги: развитие сетей мобильной связи телеком Волгоградская область МегаФон

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