Развитие сетей мобильной связи: МегаФон расширил сеть в Новоаннинском районе Волгоградской области

MForum.ru
08.07.2026,
Как сообщает МегаФон, оператор расширил телеком-инфраструктуру в Новоаннинском районе Волгоградской области. В частности, установлено и запущено в эксплуатацию телеком-оборудование в поселке Совхоза АМО, а также в хуторах Рог-Измайловский и Березовка.
Выросла связность покрытия, а скорость мобильного интернета выросла до 60 Мбит/с. В зоне улучшения качества сети – порядка 2 тысяч человек. Расширена и зона поддержки технологии VoLTE. Как отмечает пресс-служба оператора, с начала 2026 года востребованность этой технологией выросла на 11%.
«Ежемесячно жители Новоаннинского района проговаривают свыше двух миллионов минут - и этот показатель продолжает расти. За каждым звонком — важная возможность: услышать родной голос, оперативно связаться с нужными учреждениями, решить срочные вопросы или обратиться в экстренные службы. С помощью строительства новых базовых станции и модернизации сети наши специалисты делают так, чтобы этот процесс был максимально комфортным для жителей региона», - отметил директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.
--
✓ RUSmicro в Telegram l на MForum | в ВК
--
теги: развитие сетей мобильной связи телеком Волгоградская область МегаФон
--
Публикации по теме:
10.06.2026. МТС нарастила емкость сети и среднюю скорость мобильного интернета в центральной части Краснослободска
14.04.2026. МТС в Волгоградской области - интернет ускорен новой базовой станцией на острове Зеленый
04.03.2026. Связь вдоль дорог - МТС усилил инфраструктуру мобильной связи на трассе Р-260 Волгоград-Ростов
22.10.2025. МТС в Волгоградской области - новые БС 4G/LTE появились в селах Светлоярского района и в окрестностях озера Сарпа
15.10.2025. МТС в Волгоградской области - оператор сообщает о запуске новых БС LTE в малых населенных пунктах
18.06.2025. МТС в Волгоградской области - выросли скорости мобильного интернета в центре и на центральной набережной Волгограда
07.03.2025. МТС в Нижегородской области - запущены первые в области отечественные базовые станции Иртея
07.03.2025. МТС в Волгоградской области - оператор расширил сеть LTE в Волжском
19.12.2024. Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году
07.10.2024. МТС в Волгоградской области - компания завершила модернизацию сети LTE в районе вокзалов Волгограда
13.08.2024. МТС в Волгоградской области - расширена сеть LTE в садовых товариществах
31.07.2024. МТС в Волгоградской области - расширена сеть LTE на хуторе Сахарный
13.05.2024. МТС в Волгоградской области - повышены скорости и расширена емкость сети на территории Мамаева кургана в Волгограде
29.11.2023. МТС в Волгограде - гигабитный интернет стал доступен еще 95 тысячам домохозяйств
14.11.2023. Каждый третий вызов в сети МТС в Волгоградской области идет в режиме VoLTE
03.08.2023. МТС в Волгоградской области - ускорение мобильного интернета на 50%
27.07.2023. Вымпелком о развитии сети в Волгоградской области - остров Сарпинский
06.06.2023. МТС о развитии в Волгограде - микрорайон Родниковая долина
10.05.2023. МТС сообщает о модернизации сети в Волгоградской области
02.03.2023. МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России
08.07. SpaceX запустила первый в мире коммерческий спутник с бета-вольтаическим источником энергии
08.07. Yadro объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ
08.07. Мошенники продолжают звонить – 26% от нежелательных вызовов приходятся на 5 регионов
08.07. МегаФон расширил сеть в Новоаннинском районе Волгоградской области
08.07. Билайн запустил новые БС 4G в пригороде Самары и в селах области
07.07. МегаФон объединил программных роботов на единой платформе Zephyr
07.07. Минцифры собирается решить проблему доступа к земельным участкам «по-китайски»
07.07. Элемент будет готовить кадры по микроэлектронике во Вьетнаме
07.07. «Солнечная система» от OpenAI станет публично доступна с 9 июля
07.07. "Правообладатели" хотят остановить развитие ИИ в России?
07.07. МегаФон ускорил мобильный интернет в Бухте Патрокла во Владивостоке
07.07. МТС развивает сеть фиксированного интернет-доступа в Кирове – подключено еще 2 тысячи семей
07.07. Билайн модернизировал сеть на ЦКАД в Московском регионе
06.07. "Трамплин Электроникс" оформил разрешение на продажу китайских серверов Loongson
06.07. В Научной программе форуме «Микроэлектроника» появится секция «Пассивные электронные компоненты»
08.07. Nothing Ear (3a) – бюджетные наушники с записью разговоров и 42 часами автономност
08.07. Nothing Phone (4b) – доступный смартфон с большой батареей и фирменным дизайном
08.07. Honor Robot Phone может выйти в августе 2026 года
07.07. Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч
07.07. Moto G77 Power официально представлен перед релизом 8 июля
07.07. Раскрыты ключевые характеристики Vivo X300e – АКБ 7100 мАч, перископный зум и плоский экран
06.07. Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G
06.07. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч
03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS
03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos
02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч
02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн
01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса
01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243
01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных
30.06. Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243
30.06. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430
29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением
29.06. Redmi 17C – ультрабюджетник с 120 Гц и Helio G81 Ultra за $117
26.06. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите