Развитие сетей мобильной связи: МегаФон расширил сеть в Новоаннинском районе Волгоградской области

MForum.ru

Развитие сетей мобильной связи: МегаФон расширил сеть в Новоаннинском районе Волгоградской области

08.07.2026, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, оператор расширил телеком-инфраструктуру в Новоаннинском районе Волгоградской области. В частности, установлено и запущено в эксплуатацию телеком-оборудование в поселке Совхоза АМО, а также в хуторах Рог-Измайловский и Березовка.

Выросла связность покрытия, а скорость мобильного интернета выросла до 60 Мбит/с. В зоне улучшения качества сети – порядка 2 тысяч человек. Расширена и зона поддержки технологии VoLTE. Как отмечает пресс-служба оператора, с начала 2026 года востребованность этой технологией выросла на 11%.

«Ежемесячно жители Новоаннинского района проговаривают свыше двух миллионов минут - и этот показатель продолжает расти. За каждым звонком — важная возможность: услышать родной голос, оперативно связаться с нужными учреждениями, решить срочные вопросы или обратиться в экстренные службы. С помощью строительства новых базовых станции и модернизации сети наши специалисты делают так, чтобы этот процесс был максимально комфортным для жителей региона», - отметил директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.

--

✓ RUSmicro в Telegram l на MForum | в ВК

--

теги: развитие сетей мобильной связи телеком Волгоградская область МегаФон

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

10.06.2026. МТС нарастила емкость сети и среднюю скорость мобильного интернета в центральной части Краснослободска

14.04.2026. МТС в Волгоградской области - интернет ускорен новой базовой станцией на острове Зеленый

04.03.2026. Связь вдоль дорог - МТС усилил инфраструктуру мобильной связи на трассе Р-260 Волгоград-Ростов

22.10.2025. МТС в Волгоградской области - новые БС 4G/LTE появились в селах Светлоярского района и в окрестностях озера Сарпа

15.10.2025. МТС в Волгоградской области - оператор сообщает о запуске новых БС LTE в малых населенных пунктах

18.06.2025. МТС в Волгоградской области - выросли скорости мобильного интернета в центре и на центральной набережной Волгограда

07.03.2025. МТС в Нижегородской области - запущены первые в области отечественные базовые станции Иртея

07.03.2025. МТС в Волгоградской области - оператор расширил сеть LTE в Волжском

19.12.2024. Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году

07.10.2024. МТС в Волгоградской области - компания завершила модернизацию сети LTE в районе вокзалов Волгограда

13.08.2024. МТС в Волгоградской области - расширена сеть LTE в садовых товариществах

31.07.2024. МТС в Волгоградской области - расширена сеть LTE на хуторе Сахарный

13.05.2024. МТС в Волгоградской области - повышены скорости и расширена емкость сети на территории Мамаева кургана в Волгограде

29.11.2023. МТС в Волгограде - гигабитный интернет стал доступен еще 95 тысячам домохозяйств

14.11.2023. Каждый третий вызов в сети МТС в Волгоградской области идет в режиме VoLTE

03.08.2023. МТС в Волгоградской области - ускорение мобильного интернета на 50%

27.07.2023. Вымпелком о развитии сети в Волгоградской области - остров Сарпинский

06.06.2023. МТС о развитии в Волгограде - микрорайон Родниковая долина

10.05.2023. МТС сообщает о модернизации сети в Волгоградской области

02.03.2023. МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

08.07. SpaceX запустила первый в мире коммерческий спутник с бета-вольтаическим источником энергии

08.07. Yadro объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ

08.07. Мошенники продолжают звонить – 26% от нежелательных вызовов приходятся на 5 регионов

08.07. МегаФон расширил сеть в Новоаннинском районе Волгоградской области

08.07. Билайн запустил новые БС 4G в пригороде Самары и в селах области

07.07. МегаФон объединил программных роботов на единой платформе Zephyr

07.07. Минцифры собирается решить проблему доступа к земельным участкам «по-китайски»

07.07. Элемент будет готовить кадры по микроэлектронике во Вьетнаме

07.07. «Солнечная система» от OpenAI станет публично доступна с 9 июля

07.07. "Правообладатели" хотят остановить развитие ИИ в России?

07.07. МегаФон ускорил мобильный интернет в Бухте Патрокла во Владивостоке

07.07. МТС развивает сеть фиксированного интернет-доступа в Кирове – подключено еще 2 тысячи семей

07.07. Билайн модернизировал сеть на ЦКАД в Московском регионе

06.07. "Трамплин Электроникс" оформил разрешение на продажу китайских серверов Loongson

06.07. В Научной программе форуме «Микроэлектроника» появится секция «Пассивные электронные компоненты»

Все статьи >>

Новости

08.07. Nothing Ear (3a) – бюджетные наушники с записью разговоров и 42 часами автономност

08.07. Nothing Phone (4b) – доступный смартфон с большой батареей и фирменным дизайном

08.07. Honor Robot Phone может выйти в августе 2026 года

07.07. Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч

07.07. Moto G77 Power официально представлен перед релизом 8 июля

07.07. Раскрыты ключевые характеристики Vivo X300e – АКБ 7100 мАч, перископный зум и плоский экран

06.07. Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G

06.07. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч

03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS

03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos

02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч

02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн

01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса

01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243

01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных

30.06. Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243

30.06. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430

29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением

29.06. Redmi 17C – ультрабюджетник с 120 Гц и Helio G81 Ultra за $117

26.06. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: