Регулирование телекома: Минцифры собирается решить проблему доступа к земельным участкам «по-китайски»

07.07.2026, MForum.ru

Минцифры предлагает расширить действие публичного сервитута на все земельные участки, включая те, что находятся под частными домами и приусадебными хозяйствами. Тему сегодня обсуждают Известия. Сейчас операторы связи не имеют права беспрепятственно заходить на такую территорию, каждый раз им приходится договариваться с собственниками индивидуально, - это долго, часто приводит к судебным тяжбам и тормозит прокладку кабелей и установку вышек.

Новая норма, заложенная в актуализированную Стратегию развития отрасли связи, призвана ускорить строительство инфраструктуры и упростить подключение удалённых районов к интернету. Владельцы участков будут обязаны пускать рабочих и обслуживающий персонал. Это может обернуться для них бытовыми неудобствами – повреждениями земли, невозможностью возводить на собственной земле те или иные постройки в непосредственной близости от объекта связи, прямым ущербом, риском падения телеком-объектов на их дома, постройки на их земле сооружений связи, шумом от активной вентиляции телеком-устройств и т.п.

☸️ Плюсы регуляторной меры – что получат операторы и общество в целом

Конечно, для операторов (включая инфраструктурных), это возможность заметно удешевить и упростить строительство инфраструктуры связи – кабельных линий и вышек. Им больше не нужно будет договариваться с каждым собственником, что часто заканчивается судами. Предлагаемый принцип «молчаливого согласия» (разрешение считается автоматически выданным, если госорган не отказал в срок) и единый цифровой реестр объектов связи, как ожидается, сведут бюрократические барьеры к минимуму.

Для «общества» ожидаемые плюсы – возможность провести интернет туда, куда сейчас не получается из-за несогласия отдельных людей, улучшить качество мобильной связи в ряде районов.

☸️ Ожидаемые минусы

Землевладельцы будут обязаны беспрепятственно пускать на свой участок посторонних для строительства и обслуживания вышек и кабелей. Это может нарушать приватность, создавать шум и неудобства при строительстве, но, главное, ограничивать использование земли (например, в месте прокладки кабеля нельзя будет сажать деревья). Вряд ли можно рассчитывать на то, что принятые выплаты за публичный сервитут покроют соответствующие убытки собственников. Скорее всего, будет выплачиваться мизерная, символическая «компенсация».

☸️ А что в других странах?

В США нет федерального закона о публичном сервитуте для телекомщиков. Операторы могут пользоваться существующими сервитутами, например, вдоль дорог общего пользования или внутри полос отвода для линий электропередач. Кроме того, решения принимают отдельные штаты, в целом законодательство поощряет использование уже существующих сервитутов, а не создание новых.

В Китае используется централизованный и жесткий подход. Телеком-инфраструктуру здесь рассматривают как часть госпланирования. Законодательно закреплено для «базовых предприятий связи» право использовать чужую землю для прокладки сетей. Есть «право прохода телекоммуникаций» - право проходить через или использовать чужую землю для строительства телеком-объектов. Этот подход не оставляет собственникам возможностей для блокировки строительства государственно значимых объектов.

☸️ Мое отношение

У проблемы нет однозначно «хорошего» решения. Разумеется, нормальная позиция собственника – считать землю, которую он оплатил и на которой трудится или отдыхает, в которую инвестирует труд и/или деньги – своей. И, соответственно, категорически неправильно посягать на эту собственность, не получив согласия владельца. Например, не предложив ему достойную компенсацию. И если не получилось договориться, что же, обойти его участок стороной.

Но, конечно, хочется, чтобы соблюдались и «групповые» интересы, например, жителей поселка, где находится земля собственника, куда тянут кабель, или даже жителей других населенных пунктов кабель к которым тянут через землю собственника. Чтобы позиция одного человека не оставляла без связи множество других.

Хорошо бы, чтобы баланс интересов в социуме выстраивался бы на основе этики и эмпатии, но о чем это я… наше общество от этого сейчас максимально далеко. Так что поставим себе очередную галочку – интересы собственника в нашей стране по-прежнему не в приоритете. Проблему могла бы помочь решить низкоорбитальная спутниковая связь, снизив потребности в прокладке кабелей, но и с этим у нас дела - не очень.

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