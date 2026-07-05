Регулирование телекома: Минцифры собирается решить проблему доступа к земельным участкам «по-китайски»

MForum.ru

Регулирование телекома: Минцифры собирается решить проблему доступа к земельным участкам «по-китайски»

07.07.2026, MForum.ru

Минцифры предлагает расширить действие публичного сервитута на все земельные участки, включая те, что находятся под частными домами и приусадебными хозяйствами. Тему сегодня обсуждают Известия. Сейчас операторы связи не имеют права беспрепятственно заходить на такую территорию, каждый раз им приходится договариваться с собственниками индивидуально, - это долго, часто приводит к судебным тяжбам и тормозит прокладку кабелей и установку вышек.

Новая норма, заложенная в актуализированную Стратегию развития отрасли связи, призвана ускорить строительство инфраструктуры и упростить подключение удалённых районов к интернету. Владельцы участков будут обязаны пускать рабочих и обслуживающий персонал. Это может обернуться для них бытовыми неудобствами – повреждениями земли, невозможностью возводить на собственной земле те или иные постройки в непосредственной близости от объекта связи, прямым ущербом, риском падения телеком-объектов на их дома, постройки на их земле сооружений связи, шумом от активной вентиляции телеком-устройств и т.п.

☸️ Плюсы регуляторной меры – что получат операторы и общество в целом

Конечно, для операторов (включая инфраструктурных), это возможность заметно удешевить и упростить строительство инфраструктуры связи – кабельных линий и вышек. Им больше не нужно будет договариваться с каждым собственником, что часто заканчивается судами. Предлагаемый принцип «молчаливого согласия» (разрешение считается автоматически выданным, если госорган не отказал в срок) и единый цифровой реестр объектов связи, как ожидается, сведут бюрократические барьеры к минимуму.

Для «общества» ожидаемые плюсы – возможность провести интернет туда, куда сейчас не получается из-за несогласия отдельных людей, улучшить качество мобильной связи в ряде районов.

☸️ Ожидаемые минусы

Землевладельцы будут обязаны беспрепятственно пускать на свой участок посторонних для строительства и обслуживания вышек и кабелей. Это может нарушать приватность, создавать шум и неудобства при строительстве, но, главное, ограничивать использование земли (например, в месте прокладки кабеля нельзя будет сажать деревья). Вряд ли можно рассчитывать на то, что принятые выплаты за публичный сервитут покроют соответствующие убытки собственников. Скорее всего, будет выплачиваться мизерная, символическая «компенсация».

☸️ А что в других странах?

В США нет федерального закона о публичном сервитуте для телекомщиков. Операторы могут пользоваться существующими сервитутами, например, вдоль дорог общего пользования или внутри полос отвода для линий электропередач. Кроме того, решения принимают отдельные штаты, в целом законодательство поощряет использование уже существующих сервитутов, а не создание новых.

В Китае используется централизованный и жесткий подход. Телеком-инфраструктуру здесь рассматривают как часть госпланирования. Законодательно закреплено для «базовых предприятий связи» право использовать чужую землю для прокладки сетей. Есть «право прохода телекоммуникаций» - право проходить через или использовать чужую землю для строительства телеком-объектов. Этот подход не оставляет собственникам возможностей для блокировки строительства государственно значимых объектов.

☸️ Мое отношение

У проблемы нет однозначно «хорошего» решения. Разумеется, нормальная позиция собственника – считать землю, которую он оплатил и на которой трудится или отдыхает, в которую инвестирует труд и/или деньги – своей. И, соответственно, категорически неправильно посягать на эту собственность, не получив согласия владельца. Например, не предложив ему достойную компенсацию. И если не получилось договориться, что же, обойти его участок стороной.

Но, конечно, хочется, чтобы соблюдались и «групповые» интересы, например, жителей поселка, где находится земля собственника, куда тянут кабель, или даже жителей других населенных пунктов кабель к которым тянут через землю собственника. Чтобы позиция одного человека не оставляла без связи множество других.

Хорошо бы, чтобы баланс интересов в социуме выстраивался бы на основе этики и эмпатии, но о чем это я… наше общество от этого сейчас максимально далеко. Так что поставим себе очередную галочку – интересы собственника в нашей стране по-прежнему не в приоритете. Проблему могла бы помочь решить низкоорбитальная спутниковая связь, снизив потребности в прокладке кабелей, но и с этим у нас дела - не очень.

--

✓ RUSmicro в Telegram l на MForum | в ВК 

--

теги: телеком регулирование телекома мобильная связь строительство инфраструктуры законодательные инициативы Минцифры публичный сервитут

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

05.07.2026. Минцифры станет «единым регулятором» ИИ в России

22.05.2026. Российский ИИ GigaChat планируют перевести на китайские чипы?

19.05.2026. Владимир Месропян, МегаФон - актуальные мнения в цитатах с ЦИПР-2026

07.05.2026. "Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая"

05.05.2026. Минцифры сочло маркировку решений на основе открытого кода преждевременной

16.04.2026. Минцифры представило проект приказа с требованиями к БС O-RAN

01.04.2026. Российской частной спутниковой связи выделили частоты - для тестов

21.03.2026. Минцифры поясняет - «белый список» используется только при ограничении мобильного интернета

20.03.2026. Региональные операторы столкнулись с демонтажом своего оборудования с опор, принадлежащих Россетям

19.03.2026. Сети 5G в России должны будут уметь использовать отечественный алгоритм шифрования

12.03.2026. Минцифры просит отличать "полезные" ИИ-ЦОДы от майнинговых

18.02.2026. Согласно проекту Минцифры, провайдеры смогут расторгнуть договор с абонентом, не согласным на замену медной линии на оптику в ходе плановых работ провайдера

05.02.2026. Получится ли с помощью приложения Visit Russia упростить получение SIM-карт в России для иностранцев?

21.01.2026. Запуск сетей 5G в России в Минцифры видят в 2026 году?

21.01.2026. О звонках роботами нужно будет извещать?

16.01.2026. До конца 2026 года операторы должны покрыть LTE не менее 80% федеральных трасс

13.01.2026. Штрафы за продажу SIM-карт «с нарушениями» повысят, а операторы связи станут отвечать за работу узлов ГИС Антифрод

09.12.2025. Временный порядок использования портала Госуслуг для проверки данных иностранцев при выдаче им SIM-карт могут продлить на неопределенный период

27.11.2025. Российские производители РРЛ просят обязать операторов связи закупать только отечественное оборудование

13.11.2025. ФАС и МТС сообщили о заключении мирового соглашения по делу о повышении тарифов

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

07.07. МегаФон объединил программных роботов на единой платформе Zephyr

07.07. Минцифры собирается решить проблему доступа к земельным участкам «по-китайски»

07.07. Элемент будет готовить кадры по микроэлектронике во Вьетнаме

07.07. "Правообладатели" хотят остановить развитие ИИ в России?

07.07. МТС развивает сеть фиксированного интерент-доступа в Кирове – подключено еще 2 тысячи семей

07.07. Билайн модернизировал сеть на ЦКАД в Московском регионе

06.07. "Трамплин Электроникс" оформил разрешение на продажу китайских серверов Loongson

06.07. В Научной программе форуме «Микроэлектроника» появится секция «Пассивные электронные компоненты»

06.07. МТС расширила сеть в Богородском районе Нижегородской области

06.07. Китай вывел на орбиту еще 13 спутников группировки «Цяньфань» — 655-й запуск ракет семейства «Чанчжэн» завершился успехом

06.07. Билайн бизнес назван победителем в номинации Лучший проект года с применением private LTE по цифровизации в добывающей отрасли

05.07. Компания Infineon Technologies запустила новый завод в Дрездене

05.07. Минцифры станет «единым регулятором» ИИ в России

03.07. МТС улучшила связь в селе Гадля на севере Магаданской области

03.07. MWS Cloud запустила S3-хранилище для задач ИИ, машинного обучения и аналогичных сценариев

Все статьи >>

Новости

07.07. Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч

07.07. Moto G77 Power официально представлен перед релизом 8 июля

07.07. Раскрыты ключевые характеристики Vivo X300e – АКБ 7100 мАч, перископный зум и плоский экран

06.07. Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G

06.07. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч

03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS

03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos

02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч

02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн

01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса

01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243

01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных

30.06. Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243

30.06. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430

29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением

29.06. Redmi 17C – ультрабюджетник с 120 Гц и Helio G81 Ultra за $117

26.06. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите

26.06. Oppo Reno16 и Reno16 Pro выходят на глобальный рынок – процессоры слабее, батареи меньше, но камеры и защита остались

26.06. Lava Smart 4 Plus – бюджетный 4G-смартфон с Unisoc 9863A за 106 долларов

25.06. Tecno EllaClaw – AI-агент теперь управляет приложениями и системой

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: