Анонсы: Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч

MForum.ru
07.07.2026,
Компания Vivo официально представила смартфон Y500 на международном рынке, и это первая модель серии Y500, вышедшая за пределы Китая. Главная особенность новинки — аккумулятор ёмкостью 8100 мАч, который стал крупнейшим среди всех смартфонов Vivo, официально выпущенных на глобальном рынке.
Стоит отметить, что китайская версия Y500, представленная ещё в сентябре 2025 года, обладала батареей 8200 мАч и процессором MediaTek Dimensity 7300 с поддержкой 5G . В глобальной версии разработчики пошли по другому пути: установили чип Unisoc T7300, который работает только в сетях 4G, и немного уменьшили ёмкость аккумулятора.
Новинка оснащена 6.83-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 1.5K (2800×1260 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и пиковой локальной яркостью до 5000 нит. Экран имеет сертификацию SGS по снижению уровня синего света и режим защиты глаз во время игр.
Аппарат работает на базе 6-нм чипа Unisoc T7300 с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем на 128 или 256 ГБ. За охлаждение отвечает испарительная камера площадью 3000 мм².
Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX852, дополненный 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера — 32 МП. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт .
Среди других особенностей стоит отметить стереодинамики, Bluetooth 5.4, двухдиапазонный Wi-Fi, 3.5-мм разъём для наушников, подэкранный сканер отпечатков, защиту корпуса по стандартам IP68 и IP69, а также военный стандарт MIL-STD-810H.
Работает смартфон под управлением OriginOS 6 на базе Android 16 . Доступен в двух цветах — Pearl White и Midnight Blue.
© Антон Печеровый,
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