Анонсы: Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч

MForum.ru

Анонсы: Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч

06.07.2026, MForum.ru

Компания Vivo пополнила свою линейку планшетов моделью Pad 5c, которая стала доступна в Китае. Новинка позиционируется в среднем сегменте и во многом повторяет аппаратную платформу iQOO Pad 5c, сохранив ключевые особенности: высокочастотный дисплей, производительный чипсет и ёмкий аккумулятор.

Устройство оснащено 12.1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2.8K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 900 нит. Аппаратной основой служит процессор Snapdragon 8s Gen 3 в паре с оперативной памятью LPDDR5X до 12 ГБ и накопителем UFS 4.1 до 256 ГБ. За охлаждение отвечает испарительная камера площадью 32 200 мм².

Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Аудиосистема включает четыре динамика. Также предусмотрена поддержка стилуса Vivo Pencil 3 и клавиатуры Vivo Smart Touch Keyboard 5. Толщина корпуса составляет 6.62 мм, вес — 584 г. Планшет работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16 и предлагает ряд AI-функций, включая AI PPT Assistant и Vivo File Transfer.

Vivo Pad 5c доступен в синем, зелёном и сером цветах. Версия 8/128 ГБ оценена в 2699 юаня (~$400), 8/256 ГБ — в 2999 юаня (~$440), 12/256 ГБ — в 3499 юаня (~$515). Продажи уже стартовали в Китае.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

30.06.2026. Можно ли заработать на разработках и патентах – опыт InterDigital

17.06.2026. Vivo T5 Lite 5G – бюджетный долгожитель с АКБ 6500 мАч и экраном 120 Гц

16.06.2026. Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6

08.06.2026. Vivo V70 Lite – почти незаметное обновление с упором на автономность

08.06.2026. 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6

05.06.2026. Vivo X300 FE Global Edition – компактный флагман с Zeiss-камерой и скидкой $100

04.06.2026. Vivo готовит три модели Y500 и V70 Lite 4G

02.06.2026. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400

26.05.2026. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов

18.05.2026. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901

14.05.2026. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч

06.05.2026. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?

01.05.2026. Vivo S60 и S60 Vitality Edition – 7200 мАч, 120 Гц AMOLED и защита IP69 за $428

29.04.2026. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов

29.04.2026. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм

29.04.2026. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм

28.04.2026. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов

27.04.2026. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро

16.04.2026. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий

15.04.2026. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

06.07. Китай вывел на орбиту еще 13 спутников группировки «Цяньфань» — 655-й запуск ракет семейства «Чанчжэн» завершился успехом

05.07. Компания Infineon Technologies запустила новый завод в Дрездене

05.07. Минцифры станет «единым регулятором» ИИ в России

03.07. МТС улучшила связь в селе Гадля на севере Магаданской области

03.07. MWS Cloud запустила S3-хранилище для задач ИИ, машинного обучения и аналогичных сценариев

03.07. Калининградская ЦТС получила заказ от ГК Катюша на изготовление печатных плат для принтеров и МФУ

03.07. Частные сети 5G позволяют кардинальным образом переформатировать современное производство, причем только обеспечением подключенности роль p5G не исчерпывается

03.07. МегаФон провел рефарминг в Южно-Сахалинске, что позволило нарастить средние скорости в городе примерно до 50 Мбит/с

02.07. «Активная Фотоника» разработала непрерывный аппаратный автофокус

02.07. Сколтех с мая 2026 принимает заявки контрактное производство фотонных чипов

02.07. Полиметалл собрался за медью в Туруханский район

02.07. «ГлавКон» вывел на рынок систему RPDM для управления инженерными данными на предприятиях радиоэлектроники

01.07. Перспективы строительства в России производства пластин с поддержкой техпроцессов 55-40 нм

01.07. На пути к отечественной САПР микроэлектроники - компания «Аквариус» показала базовую версию топологического редактора

01.07. Связь на реке. Билайн развернул 5 новых БС на берегах Волги в Чувашии

Все статьи >>

Новости

06.07. Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G

06.07. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч

03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS

03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos

02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч

02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн

01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса

01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243

01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных

30.06. Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243

30.06. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430

29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением

29.06. Redmi 17C – ультрабюджетник с 120 Гц и Helio G81 Ultra за $117

26.06. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите

26.06. Oppo Reno16 и Reno16 Pro выходят на глобальный рынок – процессоры слабее, батареи меньше, но камеры и защита остались

26.06. Lava Smart 4 Plus – бюджетный 4G-смартфон с Unisoc 9863A за 106 долларов

25.06. Tecno EllaClaw – AI-агент теперь управляет приложениями и системой

25.06. Honor готовит смартфон с батареей на 14 000 мАч

24.06. Samsung Galaxy M47 5G готовится к релизу в Индии

24.06. Realme P4x 4G – 8000 мАч, 120 Гц и обновлённый дизайн за $195

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: