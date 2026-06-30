Анонсы: Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч

MForum.ru
06.07.2026,
Компания Vivo пополнила свою линейку планшетов моделью Pad 5c, которая стала доступна в Китае. Новинка позиционируется в среднем сегменте и во многом повторяет аппаратную платформу iQOO Pad 5c, сохранив ключевые особенности: высокочастотный дисплей, производительный чипсет и ёмкий аккумулятор.
Устройство оснащено 12.1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2.8K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 900 нит. Аппаратной основой служит процессор Snapdragon 8s Gen 3 в паре с оперативной памятью LPDDR5X до 12 ГБ и накопителем UFS 4.1 до 256 ГБ. За охлаждение отвечает испарительная камера площадью 32 200 мм².
Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Аудиосистема включает четыре динамика. Также предусмотрена поддержка стилуса Vivo Pencil 3 и клавиатуры Vivo Smart Touch Keyboard 5. Толщина корпуса составляет 6.62 мм, вес — 584 г. Планшет работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16 и предлагает ряд AI-функций, включая AI PPT Assistant и Vivo File Transfer.
Vivo Pad 5c доступен в синем, зелёном и сером цветах. Версия 8/128 ГБ оценена в 2699 юаня (~$400), 8/256 ГБ — в 2999 юаня (~$440), 12/256 ГБ — в 3499 юаня (~$515). Продажи уже стартовали в Китае.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
30.06.2026. Можно ли заработать на разработках и патентах – опыт InterDigital
17.06.2026. Vivo T5 Lite 5G – бюджетный долгожитель с АКБ 6500 мАч и экраном 120 Гц
16.06.2026. Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6
08.06.2026. Vivo V70 Lite – почти незаметное обновление с упором на автономность
08.06.2026. 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6
05.06.2026. Vivo X300 FE Global Edition – компактный флагман с Zeiss-камерой и скидкой $100
04.06.2026. Vivo готовит три модели Y500 и V70 Lite 4G
02.06.2026. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400
26.05.2026. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов
18.05.2026. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
14.05.2026. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
06.05.2026. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
01.05.2026. Vivo S60 и S60 Vitality Edition – 7200 мАч, 120 Гц AMOLED и защита IP69 за $428
29.04.2026. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04.2026. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04.2026. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04.2026. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04.2026. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
16.04.2026. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
15.04.2026. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
06.07. Китай вывел на орбиту еще 13 спутников группировки «Цяньфань» — 655-й запуск ракет семейства «Чанчжэн» завершился успехом
05.07. Компания Infineon Technologies запустила новый завод в Дрездене
05.07. Минцифры станет «единым регулятором» ИИ в России
03.07. МТС улучшила связь в селе Гадля на севере Магаданской области
03.07. MWS Cloud запустила S3-хранилище для задач ИИ, машинного обучения и аналогичных сценариев
03.07. Калининградская ЦТС получила заказ от ГК Катюша на изготовление печатных плат для принтеров и МФУ
03.07. Частные сети 5G позволяют кардинальным образом переформатировать современное производство, причем только обеспечением подключенности роль p5G не исчерпывается
03.07. МегаФон провел рефарминг в Южно-Сахалинске, что позволило нарастить средние скорости в городе примерно до 50 Мбит/с
02.07. «Активная Фотоника» разработала непрерывный аппаратный автофокус
02.07. Сколтех с мая 2026 принимает заявки контрактное производство фотонных чипов
02.07. Полиметалл собрался за медью в Туруханский район
02.07. «ГлавКон» вывел на рынок систему RPDM для управления инженерными данными на предприятиях радиоэлектроники
01.07. Перспективы строительства в России производства пластин с поддержкой техпроцессов 55-40 нм
01.07. На пути к отечественной САПР микроэлектроники - компания «Аквариус» показала базовую версию топологического редактора
01.07. Связь на реке. Билайн развернул 5 новых БС на берегах Волги в Чувашии
06.07. Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G
06.07. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч
03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS
03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos
02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч
02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн
01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса
01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243
01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных
30.06. Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243
30.06. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430
29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением
29.06. Redmi 17C – ультрабюджетник с 120 Гц и Helio G81 Ultra за $117
26.06. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите
26.06. Oppo Reno16 и Reno16 Pro выходят на глобальный рынок – процессоры слабее, батареи меньше, но камеры и защита остались
26.06. Lava Smart 4 Plus – бюджетный 4G-смартфон с Unisoc 9863A за 106 долларов
25.06. Tecno EllaClaw – AI-агент теперь управляет приложениями и системой
25.06. Honor готовит смартфон с батареей на 14 000 мАч
24.06. Samsung Galaxy M47 5G готовится к релизу в Индии
24.06. Realme P4x 4G – 8000 мАч, 120 Гц и обновлённый дизайн за $195