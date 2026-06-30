Анонсы: Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч

06.07.2026, MForum.ru

Компания Vivo пополнила свою линейку планшетов моделью Pad 5c, которая стала доступна в Китае. Новинка позиционируется в среднем сегменте и во многом повторяет аппаратную платформу iQOO Pad 5c, сохранив ключевые особенности: высокочастотный дисплей, производительный чипсет и ёмкий аккумулятор.

Устройство оснащено 12.1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2.8K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 900 нит. Аппаратной основой служит процессор Snapdragon 8s Gen 3 в паре с оперативной памятью LPDDR5X до 12 ГБ и накопителем UFS 4.1 до 256 ГБ. За охлаждение отвечает испарительная камера площадью 32 200 мм².

Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Аудиосистема включает четыре динамика. Также предусмотрена поддержка стилуса Vivo Pencil 3 и клавиатуры Vivo Smart Touch Keyboard 5. Толщина корпуса составляет 6.62 мм, вес — 584 г. Планшет работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16 и предлагает ряд AI-функций, включая AI PPT Assistant и Vivo File Transfer.

Vivo Pad 5c доступен в синем, зелёном и сером цветах. Версия 8/128 ГБ оценена в 2699 юаня (~$400), 8/256 ГБ — в 2999 юаня (~$440), 12/256 ГБ — в 3499 юаня (~$515). Продажи уже стартовали в Китае.