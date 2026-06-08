Слухи: 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6

08.06.2026, MForum.ru

Слухи о грядущем складном флагмане Vivo X Fold 6 ходят уже несколько недель, и основным предметом споров была ёмкость аккумулятора. Одни источники утверждали, что новинка получит батарею на 7000 мАч. Другие называли чуть более скромные цифры. Теперь устройство прошло сертификацию китайского регулятора 3C, и в документах раскрыты точные параметры.

Согласно данным, опубликованным инсайдером Experience More, Vivo X Fold 6 будет использовать двухэлементную батарею. Сертификация показывает номинальные ёмкости 2807 мАч и 3863 мАч. В сумме получается 6670 мАч. Однако для литий-полимерных аккумуляторов типичная (реальная) ёмкость обычно немного выше номинальной. Поэтому, как и предполагалось ранее, фактический показатель составит около 6900 мАч.

6900 мАч – впечатляющая цифра для складного смартфона. Для сравнения: Oppo Find N6 оснащён батареей на 6000 мАч, а стандартная версия Honor Magic V6 —6850 мАч. Правда, топовый вариант Magic V6 с 1 ТБ памяти получил аккумулятор на 7150 мАч.

Кроме батареи, предварительные утечки рисуют образ весьма сбалансированного устройства. Ожидается, что Vivo X Fold 6 будет работать на флагманском чипе MediaTek Dimensity 9500 . Основная камера, по слухам, получит 200-мегапиксельный сенсор в паре с 50-мегапиксельным ультрашириком и 50-мегапиксельным перископическим телевиком с 3-кратным зумом. Внутренний дисплей, предположительно, составит 8.02 дюйма с разрешением 2K и UTG-стеклом, а внешний — 6.51 дюйма.

Анонс новинки возможен в ближайшее время — скорее всего, после завершения фестиваля распродаж 618 (18 июня), то есть ближе к концу текущего месяца.