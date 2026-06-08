Анонсы: Vivo V70 Lite – почти незаметное обновление с упором на автономность

MForum.ru
08.06.2026,
Vivo тихо обновила свою среднебюджетную линейку, выпустив модель V70 Lite. Смартфон уже появился в ОАЭ, конструктивно он почти не отличается от предшественника V60 Lite, получив лишь минимальный апгрейд в виде чуть более быстрого процессора. Основной упор производитель по-прежнему делает на ёмкий аккумулятор и яркий экран.
Сердцем новинки стал чип MediaTek Dimensity 7400 Turbo, который пришёл на смену Dimensity 7360 в V60 Lite. Разница между ними минимальна — производительные ядра Cortex-A78 в 7400 разогнаны до 2.6 ГГц против 2.5 ГГц у предшественника. В остальном спецификации знакомы: 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ.
Дизайн и дисплей не претерпели изменений. V70 Lite оснащён 6.77-дюймовым AMOLED-экраном с FHD+ разрешением, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Фронтальная камера на 32 МП встроена в аккуратное отверстие, там же расположен и оптический сканер отпечатков.
Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 (f/1.8) в компании с 8-мегапиксельным ультрашириком. Батарея осталась прежней — 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Управляется всё под управлением OriginOS 6 на базе Android 16.
V70 Lite доступен в чёрном и золотом цветах. Цены в ОАЭ стартуют с 1099 дирхамов (299 долларов) за версию 8/128 ГБ и достигают 1299 дирхамов (354 доллара) за 8/256 ГБ.
Vivo не стала изобретать велосипед, выпустив V70 Lite — это скорее лёгкий рестайлинг прошлогодней модели с чуть более шустрым процессором. Тем не менее, сам подход выглядит разумно: все сильные стороны V60 Lite (AMOLED 120 Гц, 6500 мАч батарея, 90-ваттная зарядка) остались на месте, а небольшой апгрейд чипа добавил приставку «Turbo» в название.
Для пользователей, которым нужен надёжный среднебюджетник с отличной автономностью и ярким дисплеем, V70 Lite остаётся очень привлекательным вариантом, особенно на фоне конкурентов, где за те же деньги часто предлагают пластиковые корпуса и менее ёмкие батареи. Единственный вопрос — насколько быстро новинка доберётся до рынков за пределами ОАЭ.
© Антон Печеровый,
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