Слухи: Redmi Note 17 Pro – 9000 мАч, 5-летняя защита аккумулятора и бесплатная замена батареи

10.07.2026, MForum.ru

Xiaomi продолжает раскрывать подробности о грядущем Redmi Note 17 Pro. Ранее компания сообщила, что смартфон получит аккумулятор ёмкостью 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт и реверсивной 22.5 Вт.b

Теперь Xiaomi объявила о расширенной гарантии на батарею: в течение первых четырёх лет владения телефоном, если ёмкость снизится ниже 80%, замена будет бесплатной. Если это произойдёт на пятый год, компания установит аккумулятор большей ёмкости — как минимум на 1000 мАч больше, то есть до 10 000 мАч. Предложение доступно только для покупателей, оформивших заказ в период стартовых продаж.

Redmi Note 17 Pro также получит повышенную прочность: дисплей защищён стеклом Gorilla Glass Victus 2, устройство выдерживает падение металлического шарика с высоты 3 метра. Корпус сертифицирован по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, что гарантирует защиту от воды, пыли и даже горячих струй.

Программное обеспечение HyperOS включает оптимизацию для поддержания производительности в течение пяти лет, включая выравнивание износа памяти. Кроме того, смартфон будет предупреждать о подозрительных звонках и использовать алгоритмы для обнаружения дипфейков.

Официальная презентация Redmi Note 17 и Note 17 Pro состоится 14 июля.