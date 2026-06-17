Анонсы: Redmi Turbo 5 с АКБ 7540 мАч, Dimensity 8500-Ultra и IP69K дебютировал в Индии

MForum.ru

Анонсы: Redmi Turbo 5 с АКБ 7540 мАч, Dimensity 8500-Ultra и IP69K дебютировал в Индии

18.06.2026, MForum.ru

Redmi официально представила в Индии смартфон Turbo 5, который ранее уже вышел в Китае. Новинка предлагает ёмкий аккумулятор, компактный корпус и производительный процессор MediaTek Dimensity 8500-Ultra.

Индийская версия почти полностью повторяет китайскую, за исключением незначительного различия в ёмкости батареи: 7540 мАч против 7560 мАч в Китае. Смартфон оснащён 6.59-дюймовым плоским AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, разрешением 1.5K и пиковой яркостью 3500 нит.

За охлаждение процессора отвечает система 3D-охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм². Чипсет работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X (до 12 ГБ) и накопителем UFS 4.1 (до 256 ГБ).

Камеры: основная 50 МП Sony IMX882 с OIS, 8 МП ультраширик и 20 МП фронтальная. Аккумулятор ёмкостью 7540 мАч поддерживает быструю зарядку 100 Вт и реверсивную 27 Вт. Устройство работает на HyperOS 3 (Android 16) и будет получать 4 года обновлений ОС и 6 лет патчей безопасности.

Среди прочих особенностей: металлическая рамка, подэкранный сканер отпечатков, защита IP69K, светодиодная подсветка в блоке камер, ИК-порт и стереодинамики.

Redmi Turbo 5 доступен в цветах Asphalt Black, Nitro Blue и Turbo White. Цена: 8/128 ГБ — 37 999 рупий (400 долларов), 12/256 ГБ — 40 999 рупий (435 долларов). Продажи стартуют 19 июня на Mi.com, Amazon India и в розничных магазинах.

Redmi Turbo 5 — это яркий пример того, как Xiaomi переносит удачные китайские модели на индийский рынок с минимальными изменениями. Основные преимущества: сочетание мощного процессора, большой батареи и высокой степени защиты (IP69K). Это делает устройство привлекательным для пользователей, которым нужна производительность и долговечность, но при этом не критичны камеры топ-уровня.

За цену $400-435 покупатель получает почти флагманскую начинку и рекордную защиту. Однако конкуренция в этом сегменте в Индии высока. Вопрос в том, как рынок воспримет отсутствие 5G-поддержки некоторых диапазонов (если такие есть).

В остальном Redmi Turbo 5 выглядит как отличный выбор для индийских покупателей, которые ценят автономность и скорость. Осталось дождаться первых обзоров, чтобы оценить реальную производительность камер и качество сборки. Пока же новинка выглядит как очень сильное предложение от Xiaomi.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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