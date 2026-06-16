Слухи: Vivo T5 Lite 5G – бюджетный долгожитель с АКБ 6500 мАч и экраном 120 Гц

17.06.2026, MForum.ru

Vivo готовит к запуску T5 Lite 5G — смартфон, который, судя по утечкам, должен стать надёжным повседневным устройством с упором на автономность, плавность работы экрана и стабильную производительность.

По данным источника XpertPick, телефон получит 6.74-дюймовый HD+ LCD-экран с частотой 120 Гц и яркостью до 1200 нит. Это обеспечит плавную прокрутку интерфейса и хорошую видимость на солнце

Аппаратной основой станет MediaTek Dimensity 6300 — процессор начального уровня с поддержкой 5G, способный без проблем справляться с типичными приложениями, лёгкими играми и многозадачностью. Доступны три конфигурации памяти: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 6/256 ГБ. Толщина корпуса — 8.39 мм, вес — около 209 г.

Одной из главных фишек станет батарея ёмкостью 6500 мАч — заметное улучшение по сравнению с 6000 мАч у прошлогоднего T4 Lite — в паре с быстрой зарядкой 44 Вт. Камеры: 50 МП основная и 8 МП фронтальная. Защита от пыли и воды — IP65. Доступные цвета: Twilight Shadow и Ocean Blue.

T5 Lite 5G выглядит как отличный вариант для тех, кто переходит на 5G впервые и ценит длительное время работы и плавный экран, не гонясь за флагманскими характеристиками. Серия T от Vivo уже хорошо себя зарекомендовала в сегменте доступных, но практичных устройств. Официальные цены и дата анонса ожидаются в ближайшее время.

Vivo T5 Lite 5G — это логичное обновление бюджетной линейки T-series. Основные улучшения: экран 120 Гц (у T4 Lite был 90 Гц) и увеличенная батарея. Конкуренция в этом ценовом диапазоне (150-200 долларов) высока: Realme Narzo 70, Redmi Note 14, Samsung Galaxy A16/A17. У всех схожие характеристики: Dimensity 6300/6100+, 5000-6000 мАч, 90-120 Гц экран

T5 Lite 5G выделяется 6500 мАч и 44-ваттной зарядкой — это лучше, чем у большинства конкурентов (у Realme — 45 Вт, у Redmi — 33 Вт, у Samsung — 25 Вт). HD+ разрешение (1600×720) — компромисс для экономии бюджета и батареи, но для многих пользователей это приемлемо.

Если цена будет в районе 150 долларов, T5 Lite 5G может стать бестселлером в Индии и на других развивающихся рынках. Однако важно, чтобы Vivo не завысила цену, иначе покупатели предпочтут более мощные альтернативы. В целом, T5 Lite 5G выглядит как сбалансированный бюджетник с отличным сочетанием автономности и плавности. Осталось дождаться официального анонса