Слухи: Vivo T5 Lite 5G – бюджетный долгожитель с АКБ 6500 мАч и экраном 120 Гц

MForum.ru
17.06.2026,
Vivo готовит к запуску T5 Lite 5G — смартфон, который, судя по утечкам, должен стать надёжным повседневным устройством с упором на автономность, плавность работы экрана и стабильную производительность.
По данным источника XpertPick, телефон получит 6.74-дюймовый HD+ LCD-экран с частотой 120 Гц и яркостью до 1200 нит. Это обеспечит плавную прокрутку интерфейса и хорошую видимость на солнце
Аппаратной основой станет MediaTek Dimensity 6300 — процессор начального уровня с поддержкой 5G, способный без проблем справляться с типичными приложениями, лёгкими играми и многозадачностью. Доступны три конфигурации памяти: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 6/256 ГБ. Толщина корпуса — 8.39 мм, вес — около 209 г.
Одной из главных фишек станет батарея ёмкостью 6500 мАч — заметное улучшение по сравнению с 6000 мАч у прошлогоднего T4 Lite — в паре с быстрой зарядкой 44 Вт. Камеры: 50 МП основная и 8 МП фронтальная. Защита от пыли и воды — IP65. Доступные цвета: Twilight Shadow и Ocean Blue.
T5 Lite 5G выглядит как отличный вариант для тех, кто переходит на 5G впервые и ценит длительное время работы и плавный экран, не гонясь за флагманскими характеристиками. Серия T от Vivo уже хорошо себя зарекомендовала в сегменте доступных, но практичных устройств. Официальные цены и дата анонса ожидаются в ближайшее время.
Vivo T5 Lite 5G — это логичное обновление бюджетной линейки T-series. Основные улучшения: экран 120 Гц (у T4 Lite был 90 Гц) и увеличенная батарея. Конкуренция в этом ценовом диапазоне (150-200 долларов) высока: Realme Narzo 70, Redmi Note 14, Samsung Galaxy A16/A17. У всех схожие характеристики: Dimensity 6300/6100+, 5000-6000 мАч, 90-120 Гц экран
T5 Lite 5G выделяется 6500 мАч и 44-ваттной зарядкой — это лучше, чем у большинства конкурентов (у Realme — 45 Вт, у Redmi — 33 Вт, у Samsung — 25 Вт). HD+ разрешение (1600×720) — компромисс для экономии бюджета и батареи, но для многих пользователей это приемлемо.
Если цена будет в районе 150 долларов, T5 Lite 5G может стать бестселлером в Индии и на других развивающихся рынках. Однако важно, чтобы Vivo не завысила цену, иначе покупатели предпочтут более мощные альтернативы. В целом, T5 Lite 5G выглядит как сбалансированный бюджетник с отличным сочетанием автономности и плавности. Осталось дождаться официального анонса
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.06.2026. Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6
08.06.2026. Vivo V70 Lite – почти незаметное обновление с упором на автономность
08.06.2026. 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6
05.06.2026. Vivo X300 FE Global Edition – компактный флагман с Zeiss-камерой и скидкой $100
04.06.2026. Vivo готовит три модели Y500 и V70 Lite 4G
02.06.2026. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400
26.05.2026. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов
18.05.2026. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
14.05.2026. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
06.05.2026. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
01.05.2026. Vivo S60 и S60 Vitality Edition – 7200 мАч, 120 Гц AMOLED и защита IP69 за $428
29.04.2026. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04.2026. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04.2026. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04.2026. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04.2026. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
16.04.2026. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
15.04.2026. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
06.04.2026. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?
02.04.2026. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
17.06. Билайн организовал переходы в свою сеть для клиентов, у которых не совпадает регион проживания и оформления SIM-карты
17.06. МегаФон и China Telecom запустили новый магистральный канал «Хабаровск-Гонконг»
17.06. Tensordyne привлекает все больше интереса за счет ставки на LNS
17.06. МегаФон расширил инфраструктуру в населенных пунктах Кетовского района Курганской области
17.06. Yadro и Postgres Professional будут сотрудничать в области разработки и производства промышленных ПАК для КИ
17.06. Узбекистан выбирает спутниковую связь от Amazon Leo
16.06. Music v2 - легальная коммерциализация и возможность менять жанр в рамках одного трека
16.06. Европейская Ams Osram в марте 2026 года представила технологию создания оптических межсоединений для систем ИИ
16.06. Росатом создал импортзамещающее производство высокочистых веществ: красного фосфора и оксихлорида фосфора
16.06. Билайн улучшил связь еще в трех деревнях Новгородской области
16.06. МТС в Новосибирской области - мобильная связь улучшена в самом маленьком городе области
16.06. С сентября 2026 года производителям производственного оборудования микроэлектроники придется доказывать его российскость балльной системой
16.06. МегаФон в Приморском крае – Дальнегорск и водохранилище
16.06. МТС нарастила число общедоступных точек бесплатного Wi-Fi в Москве до 600
16.06. Спутники SpaceX AI1 для орбитальных ЦОД будут большими и неэкологичными
17.06. Tecno Spark 50 Pro – дизайн в стиле iPhone 17 Pro и защита IP69
17.06. Vivo T5 Lite 5G – бюджетный долгожитель с АКБ 6500 мАч и экраном 120 Гц
17.06. Xiaomi 18 принесет смену порядка выхода, рост цен и следование стратегии Apple
16.06. Honor X70 Pro Max – батарея 8560 мАч и цена от 295 долларов
16.06. Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6
15.06. Moto G Max – 200 МП камера, экран 5000 нит и военная прочность за 490 долларов
15.06. Honor X7e Plus 5G сертифицирован в ОАЭ
12.06. OnePlus Turbo 6X и 6X Pro -доступные «батарейные монстры» для Китая от 220 долларов
11.06. Honor подтвердила 7 лет обновлений для Magic V6 и всей Magic-серии в Европе
11.06. Realme P4R 5G – 8000 мАч, 144 Гц и MIL-STD-810H за 200 долларов
11.06. Honor готовит Win Pad Mini: 8-дюймовый OLED-планшет для геймеров с емкой батареей
10.06. Honor X80 Pro Max – 11 000 мАч, 90 Вт и Snapdragon 6 Gen 5
10.06. Infinix Smart 20 – большой 120-герцовый экран и автономность за 145 долларов
10.06. Apple анонсировала список устройств для iOS 27, macOS 27 Golden Gate и watchOS 27: Intel Mac остаются без поддержки
09.06. Появилась уточненная информация о батарее, зарядке и дисплее Redmi K100 Pro
09.06. Samsung Galaxy Z Flip 8 сохранит региональное разделение чипов — Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5
09.06. Samsung Galaxy S27 Pro будет на уровне Ultra, но без S Pen
08.06. Vivo V70 Lite – почти незаметное обновление с упором на автономность
08.06. 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6
08.06. Hisense A10 – смартфон с e-ink дисплеем представят спустя три года разработки