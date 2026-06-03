Анонсы: OnePlus Turbo 6X и 6X Pro -доступные «батарейные монстры» для Китая от 220 долларов

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Анонсы: OnePlus Turbo 6X и 6X Pro -доступные «батарейные монстры» для Китая от 220 долларов

12.06.2026, MForum.ru

OnePlus расширила в Китае серию Turbo, выпустив модели Turbo 6X и Turbo 6X Pro. Смартфоны нацелены на разные сегменты: Pro предлагает большую батарею, AMOLED-экран и улучшенные камеры, а стандартный Turbo 6X рассчитан на тех, кто предпочитает LCD-дисплеи.

Turbo 6X Pro работает на MediaTek Dimensity 7400 Super с накопителем UFS 3.1. Он оснащён 6.78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772×1272 пикселей, частотой до 144 Гц, яркостью до 1400 нит (полная), пиковой — до 3600 нит. Панель поддерживает AOD и мгновенную частоту опроса сенсора 3000 Гц. Фронтальная камера — 16 МП, основная — 50-мегапиксельный сенсор OV50D40 с OIS и 8-мегапиксельный ультраширик.

Ёмкость батареи — 8000 мАч с зарядкой 80 Вт (UFCS 80 Вт, PPS 55 Вт), поддержка bypass-зарядки. Также: оптический подэкранный сканер, стереодинамики, NFC, Bluetooth 5.4, ИК-порт, флагманский гироскоп, Wi-Fi 5, защита IP66, IP68, IP69 и IP69K. Габариты — 162.6×77.6×8.8 мм, вес — 213 г.

Turbo 6X получил Dimensity 7360 SUPER и 6.72-дюймовый LCD FHD+ с частотой 144 Гц. Фронтальная камера — 8 МП, основная — 50 МП OV50D40 + 2-мегапиксельный датчик глубины. Батарея — 7000 мАч с зарядкой 45 Вт. Сканер отпечатков — боковой, защита IP64, пластиковая рамка. Габариты — 165.85×76.0×8.55 мм, вес — 208 г. Работают оба смартфона под управлением ColorOS 16.

Цены Turbo 6X: 8/128 ГБ — 1499 юаня (~220 долларов), 8/256 ГБ — 1699 юаня (~250 долларов), 12/256 ГБ — 1999 юаня (~295 долларов). Цвета: зелёный, белый, чёрный. Turbo 6X Pro: 8/128 ГБ — 1699 юаня (~250 долларов), 8/256 ГБ — 1899 юаня (~280 долларов), 12/256 ГБ — 2199 юаня (~320 долларов). Цвета: Heart's Desire Orange и Racing Black. Скорее всего, серия останется эксклюзивом для Китая.

OnePlus продолжает стратегию выпуска доступных устройств с огромными батареями для домашнего рынка. Turbo 6X Pro предлагает уникальное сочетание: 8000 мАч, 144 Гц AMOLED, IP69K и 80-ваттная зарядка — за 250 долларов! Это почти вдвое дешевле аналогичных по характеристикам глобальных моделей (например, Nord CE6 Pro). Да, процессор Dimensity 7400 Super — не флагман, но для повседневных задач и игр среднего уровня его достаточно. Turbo 6X с 7000 мАч и LCD за 220 долларов — вариант для тех, кому не нужен AMOLED и важен каждый юань.

Обе модели выглядят очень интересно для своего ценового сегмента, но, увы, вряд ли покинут пределы Китая. OnePlus использует Turbo-серию для борьбы с Redmi и Realme на внутреннем рынке. Глобальные пользователи могут разве что с завистью смотреть на эти цены.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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