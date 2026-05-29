Анонсы: Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749

MForum.ru
29.05.2026,
Xiaomi официально представила глобальные модели 17T и 17T Pro, расширив свою верхне-среднюю T-серию. Фокус этого поколения — значительно увеличенные батареи, высокочастотные дисплеи и унифицированная камера Leica для обеих версий.
17T Pro оснащён 6.83-дюймовым 1.5K AMOLED-экраном с частотой 144 Гц и сверхтонкими рамками 1.29 мм. Стандартный 17T получил более компактный 6.59-дюймовый 1.5K AMOLED с частотой 120 Гц. Обе панели выдают до 3500 нит пиковой яркости, поддерживают Dolby Vision и защищены стеклом Gorilla Glass 7i. Pro-версия также имеет аппаратный режим яркости в 1 нит для чтения в полной темноте.
Xiaomi полностью перешла на процессоры MediaTek. 17T Pro работает на 3-нанометровом флагманском Dimensity 9500, а стандартный 17T — на 4-нанометровом Dimensity 8500-Ultra. Оба смартфона оснащены 12 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. За охлаждение отвечает система 3D IceLoop с испарительной камерой.
Программное обеспечение — HyperOS 3 с функциями HyperAI (искусственный интеллект для текста, речи, динамические обои, Circle to Search и интеграция с Gemini AI).
Обе модели получили 50-мегапиксельный перископический телевик с 5-кратным оптическим зумом. Основные камеры тоже 50 МП, но с разными сенсорами: у Pro — Light Fusion 950 (1/1.31 дюйма), у стандартной версии — Light Fusion 800 (1/1.55 дюйма). Ультраширик — 12 МП, фронтальная камера — 32 МП.
Фирменная функция Leica Live Moment записывает короткое видео вместе с фотографией (похоже на Live Photos от Apple).
17T Pro получил батарею на 7000 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной 50 Вт. Стандартный 17T имеет 6500 мАч с проводной зарядкой 67 Вт (беспроводной нет). Оба поддерживают реверсивную проводную зарядку 22.5 Вт.
Оба смартфона защищены по стандарту IP68 (пыле- и водонепроницаемость), оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos. У 17T Pro — Wi-Fi 7, у стандартной версии — Wi-Fi 6E. Bluetooth 6.0 и NFC есть у обеих моделей. Биометрия — подэкранный сканер отпечатков
Стандартный Xiaomi 17T стартует с 749 евро за версию 12/256 ГБ, за 512 ГБ — 799 евро. Доступные цвета: Violet, Opal White, Blue, Black. 17T Pro начинается с 899 евро (256 ГБ), за 512 ГБ — 999 евро, за 1 ТБ — 1099 евро. Цвета: Deep Blue, Deep Violet, Black.
Продажи уже стартовали в Великобритании и ряде европейских стран. Индийский релиз стандартного 17T намечен на 4 июня.
Xiaomi 17T и 17T Pro — это прямой ответ OnePlus Nord CE6 и Realme 16T. Ключевые преимущества — Leica-камеры с 5-кратным оптическим зумом у обеих моделей, огромные батареи (7000/6500 мАч), быстрая зарядка (100/67 Вт) и защита IP68.
Стандартный 17T предлагает отличную камеру и большую батарею за 749 евро — дешевле, чем OnePlus Nord CE6 (от 799 евро). 17T Pro за 899 евро конкурирует с Galaxy S26 Plus (около 1000 евро) и iPhone 17 Plus (около 1100 евро), но у Xiaomi есть 5-кратный зум и 7000 мАч. Pro-версия также поддерживает беспроводную зарядку 50 Вт — конкурентам это не по карману в этом сегменте.
Однако есть и компромиссы. Процессоры MediaTek (хотя и топовые) могут отпугнуть некоторых покупателей, которые предпочитают Snapdragon. Нет 200-мегапиксельной камеры, как у Samsung S26 Ultra (но цена совсем другая). 12 МП ультраширик — может выглядеть слабоватым. Но в целом Xiaomi сделала ставку на практичность: батарею, камеру с хорошим зумом и защиту. И это неплохо!
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
28.05. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов
27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий
25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса
25.05. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию
22.05. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч
21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558
21.05. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка
16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
06.05. В Аналитическом центре GS Group оценили российский рынок ноутбуков и мониторов в 1q2026
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
29.05. Оценка Anthropic выросла почти до $1 трлн, что сделало ее самым дорогим разработчиком ИИ в США
29.05. Процессорный модуль E2C3-COM на Эльбрус-2С3 включен в реестр
28.05. Сколтех собирается запустить контрактное производство фотонных чипов по технологии «кремний на изоляторе»
28.05. IBM инвестирует $10 млрд в создание крупномасштабного квантового компьютера к 2029 году
28.05. Японский госфонд JIC может продать производителя фоторезистов JSR спустя два года после его покупки
28.05. T2 внедрил геораспределенную отказоустойчивую систему мониторинга на базе российского решения Пульт
28.05. Yandex B2B Tech, Selectel и MetaMentor представили модель аренды ИИ-решений для бизнеса
28.05. 6G RAN: что известно и что неизвестно
28.05. МТС в Забайкальском крае усилил сеть LTE в пригороде Читы
27.05. В ТМТ Консалтинг оценили размер и динамику изменений на российском рынке виртуальных АТС
27.05. МегаФон в Тамбовской области - покрытие улучшено в селе Ракша
27.05. MWS Cloud и Ситикард заключили соглашение о сотрудничестве
27.05. Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме
27.05. С 27 мая в России ограничен параллельный импорт компьютерной техники и комплектующих ряда производителей, включая Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Toshiba и ряда других брендов
29.05. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов
29.05. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749
28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515
28.05. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s
28.05. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов
27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий
27.05. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27
26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч
26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов
26.05. Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146
25.05. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером
25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса
25.05. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию
22.05. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч
22.05. Утечка раскрыла параметры HMD Thunder Pro – 50 МП с OIS, OLED 90 Гц и 6000 мАч
22.05. HMD Vibe 2 5G – 6000 мАч, 120 Гц и Android 16 от $115
21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558
21.05. Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go
21.05. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка
20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов