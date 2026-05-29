Анонсы: Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749

29.05.2026, MForum.ru

Xiaomi официально представила глобальные модели 17T и 17T Pro, расширив свою верхне-среднюю T-серию. Фокус этого поколения — значительно увеличенные батареи, высокочастотные дисплеи и унифицированная камера Leica для обеих версий.

17T Pro оснащён 6.83-дюймовым 1.5K AMOLED-экраном с частотой 144 Гц и сверхтонкими рамками 1.29 мм. Стандартный 17T получил более компактный 6.59-дюймовый 1.5K AMOLED с частотой 120 Гц. Обе панели выдают до 3500 нит пиковой яркости, поддерживают Dolby Vision и защищены стеклом Gorilla Glass 7i. Pro-версия также имеет аппаратный режим яркости в 1 нит для чтения в полной темноте.

Xiaomi полностью перешла на процессоры MediaTek. 17T Pro работает на 3-нанометровом флагманском Dimensity 9500, а стандартный 17T — на 4-нанометровом Dimensity 8500-Ultra. Оба смартфона оснащены 12 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. За охлаждение отвечает система 3D IceLoop с испарительной камерой.

Программное обеспечение — HyperOS 3 с функциями HyperAI (искусственный интеллект для текста, речи, динамические обои, Circle to Search и интеграция с Gemini AI).

Обе модели получили 50-мегапиксельный перископический телевик с 5-кратным оптическим зумом. Основные камеры тоже 50 МП, но с разными сенсорами: у Pro — Light Fusion 950 (1/1.31 дюйма), у стандартной версии — Light Fusion 800 (1/1.55 дюйма). Ультраширик — 12 МП, фронтальная камера — 32 МП.

Фирменная функция Leica Live Moment записывает короткое видео вместе с фотографией (похоже на Live Photos от Apple).

17T Pro получил батарею на 7000 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной 50 Вт. Стандартный 17T имеет 6500 мАч с проводной зарядкой 67 Вт (беспроводной нет). Оба поддерживают реверсивную проводную зарядку 22.5 Вт.

Оба смартфона защищены по стандарту IP68 (пыле- и водонепроницаемость), оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos. У 17T Pro — Wi-Fi 7, у стандартной версии — Wi-Fi 6E. Bluetooth 6.0 и NFC есть у обеих моделей. Биометрия — подэкранный сканер отпечатков

Стандартный Xiaomi 17T стартует с 749 евро за версию 12/256 ГБ, за 512 ГБ — 799 евро. Доступные цвета: Violet, Opal White, Blue, Black. 17T Pro начинается с 899 евро (256 ГБ), за 512 ГБ — 999 евро, за 1 ТБ — 1099 евро. Цвета: Deep Blue, Deep Violet, Black.

Продажи уже стартовали в Великобритании и ряде европейских стран. Индийский релиз стандартного 17T намечен на 4 июня.

Xiaomi 17T и 17T Pro — это прямой ответ OnePlus Nord CE6 и Realme 16T. Ключевые преимущества — Leica-камеры с 5-кратным оптическим зумом у обеих моделей, огромные батареи (7000/6500 мАч), быстрая зарядка (100/67 Вт) и защита IP68.

Стандартный 17T предлагает отличную камеру и большую батарею за 749 евро — дешевле, чем OnePlus Nord CE6 (от 799 евро). 17T Pro за 899 евро конкурирует с Galaxy S26 Plus (около 1000 евро) и iPhone 17 Plus (около 1100 евро), но у Xiaomi есть 5-кратный зум и 7000 мАч. Pro-версия также поддерживает беспроводную зарядку 50 Вт — конкурентам это не по карману в этом сегменте.

Однако есть и компромиссы. Процессоры MediaTek (хотя и топовые) могут отпугнуть некоторых покупателей, которые предпочитают Snapdragon. Нет 200-мегапиксельной камеры, как у Samsung S26 Ultra (но цена совсем другая). 12 МП ультраширик — может выглядеть слабоватым. Но в целом Xiaomi сделала ставку на практичность: батарею, камеру с хорошим зумом и защиту. И это неплохо!