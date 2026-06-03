Слухи: iPhone Ultra получит испарительную камеру и жидкометаллический шарнир

MForum.ru
03.06.2026,
За несколько месяцев до ожидаемого дебюта в сети появилась новая утечка о раскладном смартфоне Apple, который, как широко предполагается, будет выпущен под названием iPhone Ultra.
Согласно инсайдеру на Weibo, складной телефон от Apple получит испарительную камеру (vapor chamber) для улучшения теплоотвода. Источник утверждает, что Apple достигла «впечатляющей производительности VC-охлаждения» на iPhone Ultra, несмотря на тонкий корпус (особенно в разложенном состоянии)
В другом посте инсайдер сообщил, что iPhone Ultra будет использовать жидкометаллический шарнир, и подтвердил, что устройство по-прежнему готовится к запуску в сентябре. Напомним, Apple впервые применила испарительную камеру в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.
Apple, известная своим консервативным подходом к новым технологиям (часто компания ждёт, пока технология созреет, прежде чем внедрять её в массовый продукт), наконец выходит на рынок складных устройств. И судя по утечкам, делает это с характерной для себя инженерной основательностью.
Тонкий складной телефон всегда страдает от перегрева из-за ограниченного пространства для рассеивания тепла. Испарительная камера — это решение, которое уже используют производители Android (Samsung, Huawei, Xiaomi) в своих складных моделях.
Но Apple, похоже, удалось достичь «впечатляющей производительности» даже в очень тонком корпусе. Если это правда, iPhone Ultra может стать одним из самых «холодных» складных устройств на рынке
Жидкометаллический шарнир — ещё одна технология, которую Apple могла бы использовать для повышения долговечности. Жидкий металл (аморфный сплав) обладает высокой прочностью и упругостью. Это может решить проблему износа шарнира, которая есть у многих складных телефонов после тысяч циклов складывания
Сроки: запуск в сентябре 2026 года (скорее всего, вместе с iPhone 18). Это совпадает с предыдущими слухами. iPhone Ultra будет конкурировать с Samsung Galaxy Z Fold7, Google Pixel Fold 2, OnePlus Open 2 и другими. Apple, как всегда, выходит на рынок не первой, но с амбицией установить новый стандарт.
Если слухи об испарительной камере и жидкометаллическом шарнире подтвердятся, iPhone Ultra может стать самым надёжным и технологичным складным смартфоном на момент выхода. Однако цена, вероятно, будет космической — ожидается от 2000 долларов и выше. Но для Apple это не помеха: фанаты всё равно купят.
© Антон Печеровый,
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