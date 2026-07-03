Анонсы: Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G

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Анонсы: Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G

06.07.2026, MForum.ru

Компания Samsung представила в Южной Корее смартфон Galaxy Jump 5. Устройство стало пятым в линейке Jump, которая эксклюзивно распространяется через оператора KT, и первым в этом семействе, основанным не на Galaxy M, а на модели Galaxy A27 5G.

Смартфон получил 6.7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Аппаратной основой служит процессор Snapdragon 6 Gen 3 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ

Основная камера представлена тремя модулями: 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией, 5-мегапиксельным ультрашириком и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера – 12 МП. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.

Samsung Galaxy Jump 5 работает на Android 16 с оболочкой One UI 8.5, Samsung гарантирует шесть поколений обновлений операционной системы. Корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP64

Galaxy Jump 5 доступен в чёрном, светло-зелёном и светло-розовом цветах по цене 545 600 вон (около 350 долларов). Продажи стартуют 3 июля через розничные магазины KT и официальный интернет-магазин оператора.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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