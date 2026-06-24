Анонсы: Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите

26.06.2026, MForum.ru

Компания Samsung официально представила Galaxy A27 5G — смартфон, который должен привлечь внимание не столько кардинальными нововведениями, сколько точечными изменениями, меняющими привычный портрет модели. Главное обновление, как и ожидалось, произошло в дизайне и «сердце» аппарата.

Основное визуальное отличие от предшественника Galaxy A26 — переход на Infinity-O дисплей. Вместо каплевидного выреза для селфи-камеры используется аккуратное отверстие в центре экрана, что визуально делает фронтальную панель более современной. При этом сам 6.7-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой 120 Гц, по сути, остался прежним. Производитель также заявляет об уменьшении и выравнивании рамок вокруг дисплея.

Куда более значимая перемена произошла внутри. Судя по официальным данным, Samsung отказалась от фирменных процессоров Exynos в пользу 4-нанометрового чипа Snapdragon 6 Gen 3. По заявлению компании, это должно обеспечить прирост производительности центрального и графического процессоров примерно на 10–20%, а также более быструю работу с памятью. В паре с этим чипом работают 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 или 256 ГБ, при этом слот для карт microSD сохранён.

В остальном спецификации остались предсказуемыми. Смартфон получил:

Камеры: 50-МП основная с OIS, 5-МП ультраширокоугольная, 2-МП макро и 12-МП фронтальная для селфи.

50-МП основная с OIS, 5-МП ультраширокоугольная, 2-МП макро и 12-МП фронтальная для селфи. Батарея: 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.

5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Программное обеспечение: Android 16 с One UI 8.5 и обещание шести поколений обновлений ОС и шести лет патчей безопасности.

Однако есть и компромисс. Уровень защиты от воды и пыли снижен с IP67 до IP64 . Это означает, что телефон больше не рассчитан на погружение в воду, а защищён лишь от брызг.

Продажи Galaxy A27 5G в Европе стартуют 3 июля по цене от 350 евро за версию 6/128 ГБ. В США модель появится 14 июля с ценником в 350 долларов . Ключевой вопрос заключается в том, готовы ли пользователи менять влагозащиту и знакомый дизайн на новый процессор и более аккуратный экран. Похоже, маркетинг делает ставку именно на производительность и обновлённый внешний вид в ущерб некоторым аспектам практичности.