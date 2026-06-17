Слухи: Samsung Galaxy M47 5G готовится к релизу в Индии

MForum.ru

Слухи: Samsung Galaxy M47 5G готовится к релизу в Индии

24.06.2026, MForum.ru

Samsung Galaxy M47 5G выходит в Индии 29 июня. Судя по странице на Amazon, это классический представитель M-серии: большая батарея, ёмкий аккумулятор и доступная цена, но с рядом серьёзных улучшений по сравнению с предшественниками.

Главное изменение — переход с Exynos на Snapdragon 6 Gen 3 . Это не флагманский чип, но для повседневных задач его производительности вполне достаточно. В паре с 6000 мАч и 45-ваттной зарядкой телефон обещает быть живучим. Особенно порадовала функция bypass charging: во время игр питание идёт напрямую от сети в обход батареи — это снижает нагрев и продлевает срок службы аккумулятора.

Экран — 6.7-дюймовый Super AMOLED с частотой 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus+. По заявлению Samsung, устойчивость к царапинам у Victus+ в четыре раза выше, чем у обычного защитного стекла.

Камеры: 50 МП основная с OIS, 5 МП ультраширик, 2 МП макро и 12 МП фронталка. Ничего выдающегося, но для M-серии это уже серьёзный шаг — оптическая стабилизация здесь появилась впервые.

Отдельного внимания заслуживают сроки поддержки: Samsung обещает шесть поколений обновлений Android и шесть лет патчей безопасности. Доступные цвета — Rogue Red и Blaze Blue . Официальные цены объявят 29 июня во время презентации.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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