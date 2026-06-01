ПО: Samsung продолжает радовать владельцев бюджетных смартфонов своевременными обновлениями

01.06.2026, MForum.ru

На этот раз стабильная версия One UI 8.5 с патчем безопасности за май 2026 года вышла сразу для трёх моделей: Galaxy M55, Galaxy A16 5G и Galaxy A17 5G.

Samsung Galaxy A17 5G

Обновление для Galaxy M55 (версия прошивки M556BXXU5DZE3) весит около 3 ГБ и уже доступно в Индии. Galaxy A16 5G получает апдейт размером 2.3 ГБ (версия A166PXXU7DZE2) в Индии и Индонезии. Для Galaxy A17 5G обновление (версия A176BXXU5CZE9) занимает 2.4 ГБ и распространяется в Индии, Непале, Франции, Болгарии и Вьетнаме.

Одной из главных фишек One UI 8.5 является расширенная интеграция с Galaxy AI: улучшенные функции редактирования фото, перевод в реальном времени и адаптивные режимы энергосбережения. Также оболочка предлагает более гибкие настройки виджетов, обновлённую панель быстрых настроек и улучшенную анимацию переходов.

Вы можете проверить наличие обновления для своего Samsung Galaxy вручную в настройках: «Настройки» → «Обновление ПО».

Samsung вновь демонстрирует свой главный козырь — долгосрочную поддержку даже не самых дорогих моделей. Выпускать майский патч безопасности в конце мая — это отличный показатель для устройств среднего и начального уровней, особенно на фоне конкурентов, которые часто задерживают обновления на месяцы. Galaxy A16 5G и A17 5G — это массовые бюджетники, и владельцы таких телефонов обычно меньше всего ждут быстрых апдейтов. Тем приятнее, что Samsung не забывает и о них

Конечно, некоторые функции One UI 8.5, связанные с искусственным интеллектом, могут быть урезаны на бюджетных чипсетах (например, на A16 5G установлен Exynos 1330). Но сам факт получения новой версии оболочки с майским патчем безопасности важен. Это повышает доверие к бренду.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

