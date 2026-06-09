Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 8 сохранит региональное разделение чипов — Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5

MForum.ru

Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 8 сохранит региональное разделение чипов — Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5

09.06.2026, MForum.ru

Мы уже слышали, что Samsung будет использовать процессор Exynos 2600 в грядущем Galaxy Z Flip8. Однако сегодня новый отчет от корейского инсайдера добавляет важный контекст: оказывается, компания будет использовать как Exynos 2600, так и чип Qualcomm (предположительно, Snapdragon 8 Elite Gen 5), а выбор будет зависеть от региона.

Такая практика для Samsung не нова. Если следовать истории, Северная Америка, скорее всего, гарантированно получит версию на Snapdragon. Интересно, что источник слуха связывает такое решение с высокой стоимостью производства Exynos 2600. Qualcomm, уловив момент, сделала Samsung предложение по цене на свои чипы, от которого корейский гигант не смог отказаться.

Ожидается, что Z Flip8 станет тоньше и легче своего предшественника, однако его камеры, судя по слухам, останутся без изменений.

Если информация подтвердится, это будет означать, что Samsung так и не смогла преодолеть разрыв в производительности и энергоэффективности между своими чипами Exynos и решениями Qualcomm.

Ситуация, когда флагманские складные устройства в Европе и Азии получают менее производительный Exynos, а в США — Snapdragon, традиционно вызывала недовольство пользователей. Если же причиной вновь стала цена, а не только производственные мощности, то это выглядит как поражение собственного полупроводникового подразделения.

Впрочем, есть и положительный момент: для конечного потребителя борьба за контракт между Samsung MX и Qualcomm может означать более низкую финальную стоимость устройства. Главная интрига — удастся ли инженерам Samsung в этот раз минимизировать разницу между версиями, чтобы пользователи перестали «гадать» на регионах. Ответ мы узнаем в январе 2027 года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

17.02. Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold

19.01. Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) в феврале 2026 года запустит линию по корпусированию микросхем в полимерные корпуса

08.01. Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку»

25.11. ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах

13.11.  Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче

20.10. Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально

26.08. Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально

10.07. Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE

10.07. Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 представлен официально

08.07. И снова нужна медь - штыри вместо шариков

07.07. One New Zealand – первые полгода Starlink D2D

04.07. Аксессуары для Samsung Galaxy Z Flip 7 показали на рендерах

07.05. Раскрыты спецификации Samsung Galaxy Z Flip 7

10.04. Раскрыты ключевые спецификации Honor Power

03.04. Samsung работает над более доступным складным смартфоном

06.02. Xiaomi Mix Flip 2 получит АКБ емкостью 5100 мАч

16.01. Складной смартфон Nubia Flip 2 с 6,9-дюймовым дисплеем появился в Японии

19.11. HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу

11.11. Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года

08.11. Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым?

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

09.06. «Технологический сбор» отодвинули на 1-е декабря 2026 года

09.06. МТС ускорила мобильный интернет в районах Нижегородской области

09.06. Данные вместо формул: европейские суперкомпьютеры проигрывают американскому стартапу

09.06. T2 запустил поддержку голосовой связи в режиме VoLTE на базовых станциях «Булат»

09.06. МегаФон в Нижегородской области – обновление сети в Арзамасе

09.06. Группировка «Рассвет» потеряла первый спутник

08.06. МТС переключит из 3G в LTE 9 из каждых 10 площадок на своей сети в течение 2026 года

08.06. T-Mobile будет работать на сети Билайн в Амурской области и в Якутии

08.06. Элемент-Технологии и Реватт договорились о поставках силовых модулей для зарядных станций

08.06. Google готов ежемесячно платить SpaceX около $1 млрд за возможность пользоваться ИИ-вычислительными мощностями

08.06. Платформа Nvidia RTX Spark – ИИ идет на ПК и другие пользовательские устройства

06.06. Positive Technologies создал комплекс LFI-26 для тестирования безопасности чипов

05.06. Samsung и MediaTek показали 670 Мбит/с в восходящем канале 5G

05.06. Бюро 1440 и ФПК утвердили план внедрения спутниковой связи на поездах дальнего следования

05.06. В Южной Корее призвали технологические компании делиться «избыточной прибылью» от ИИ с поставщиками и сотрудниками

Все статьи >>

Новости

09.06. Появилась уточненная информация о батарее, зарядке и дисплее Redmi K100 Pro

09.06. Samsung Galaxy Z Flip 8 сохранит региональное разделение чипов — Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5

09.06. Samsung Galaxy S27 Pro будет на уровне Ultra, но без S Pen

08.06. Vivo V70 Lite – почти незаметное обновление с упором на автономность

08.06. 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6

08.06. Hisense A10 – смартфон с e-ink дисплеем представят спустя три года разработки

05.06. Motorola расширила семейство Edge 70, выпустив в Индии версию Pro+

05.06. Vivo X300 FE Global Edition – компактный флагман с Zeiss-камерой и скидкой $100

05.06. Huawei nova Y74 получил батарею 6620 мАч и экраном 90 Гц за доступную цен

04.06. Vivo готовит три модели Y500 и V70 Lite 4G

03.06. OnePlus готовит Turbo 6X и 6X Pro

03.06. iPhone Ultra получит испарительную камеру и жидкометаллический шарнир

02.06. Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69

02.06. Huawei nova 16 и 16 Pro: 200 МП, 7000 мАч и спутниковая связь. От $445

02.06. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400

01.06. Honor Win Turbo получил АКБ 10 000 мАч, Dimensity 8500 и IP69K при цене 340 евро

01.06. Samsung продолжает радовать владельцев бюджетных смартфонов своевременными обновлениями

29.05. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов

29.05. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749

28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: