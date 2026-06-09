Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 8 сохранит региональное разделение чипов — Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5

MForum.ru
09.06.2026,
Мы уже слышали, что Samsung будет использовать процессор Exynos 2600 в грядущем Galaxy Z Flip8. Однако сегодня новый отчет от корейского инсайдера добавляет важный контекст: оказывается, компания будет использовать как Exynos 2600, так и чип Qualcomm (предположительно, Snapdragon 8 Elite Gen 5), а выбор будет зависеть от региона.
Такая практика для Samsung не нова. Если следовать истории, Северная Америка, скорее всего, гарантированно получит версию на Snapdragon. Интересно, что источник слуха связывает такое решение с высокой стоимостью производства Exynos 2600. Qualcomm, уловив момент, сделала Samsung предложение по цене на свои чипы, от которого корейский гигант не смог отказаться.
Ожидается, что Z Flip8 станет тоньше и легче своего предшественника, однако его камеры, судя по слухам, останутся без изменений.
Если информация подтвердится, это будет означать, что Samsung так и не смогла преодолеть разрыв в производительности и энергоэффективности между своими чипами Exynos и решениями Qualcomm.
Ситуация, когда флагманские складные устройства в Европе и Азии получают менее производительный Exynos, а в США — Snapdragon, традиционно вызывала недовольство пользователей. Если же причиной вновь стала цена, а не только производственные мощности, то это выглядит как поражение собственного полупроводникового подразделения.
Впрочем, есть и положительный момент: для конечного потребителя борьба за контракт между Samsung MX и Qualcomm может означать более низкую финальную стоимость устройства. Главная интрига — удастся ли инженерам Samsung в этот раз минимизировать разницу между версиями, чтобы пользователи перестали «гадать» на регионах. Ответ мы узнаем в январе 2027 года.
© Антон Печеровый,
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