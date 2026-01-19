Микроэлектроника: Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) в феврале 2026 года запустит линию по корпусированию микросхем в полимерные корпуса

19.01.2026, MForum.ru

Пропускная способность линии по корпусированию составит до 100 тысяч микросхем в месяц. Линия сможет работать с пластинами двух стандартов: 200 мм и 300 мм. Производственная площадь — 1350 м², где размещена 161 единица оборудования. Об этом на прошлой неделе сообщал CNews.

На линии будут производиться микросхемы трёх основных типов:

PBGA (wire bond) — до 1000 контактных площадок;

FC-BGA (flip-chip) — до 2500 контактных площадок;

HFCBGA — до 8000 контактных площадок с теплораспределителем.

Такие корпуса можно использовать для процессоров широкого спектра применения.

Разработка линии осуществлялась в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Разработка и серийное освоение технологий корпусирования высокопроизводительных микросхем в многовыводные полимерные корпуса». Работы стартовали в августе 2023 года, их стоимость составила 1,4 млрд рублей. Заказчиком выступил Минпромторг.

В проекте принимали участие Микрон, СП Квант (Росатом), ИПХФ РАН.

Помимо разработки линии для корпусирования, ОКР предусматривала разработку отечественного герметизирующего материала взамен иностранного, а также материала для заливки.

ЗНТЦ проводил испытания с микросхемами Ангстрема, МЦСТ, НМ-Тех, Миландр и других компаний.

По оценкам МИЭТ, 94% микросхем в полимерных корпусах в России – это импорт. Из других компаний, которые занимаются корпусированием в России можно вспомнить Микрон и GS Group, Миландр и НИИЭТ. Заявленные мощности линии ЗНТЦ позволяют говорить об этом участнике рынка как об одном из крупнейших, конечно, слово «крупный» уместно использовать только пока мы говорим о российском рынке, да и то, с натяжкой.

