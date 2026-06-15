Анонсы: Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430

MForum.ru
30.06.2026,
Motorola официально представила планшет Moto Pad 70 Pro — преемника прошлогодней модели Pad 60 Pro. Устройство получило обновлённую аппаратную платформу, большой и плавный экран, а также внушительный аккумулятор.
В основе планшета лежит процессор Snapdragon 8s Gen 4. Объём оперативной памяти — до 8 ГБ, встроенной — до 256 ГБ. Устройство работает на Android 16, производитель обещает обновления до Android 18 включительно и патчи безопасности до 2030 года.
Экран — 13-дюймовый IPS LCD с разрешением 3.5K (3120×2080 пикселей), частотой 144 Гц, 12-битной глубиной цвета, яркостью до 800 нит в режиме HBM и поддержкой Dolby Vision. За звук отвечают четыре динамика JBL с Dolby Atmos.
Ёмкость батареи — 10 200 мАч, поддержка зарядки — 45 Вт (в комплекте адаптер на 68 Вт). В комплект также входит стилус Moto Pen Pro, а клавиатура Snap-On продаётся отдельно. Поддерживается режим PC Mode, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, слот для microSD до 2 ТБ. LTE отсутствует. Корпус металлический, толщина — 6.2 мм, вес — 589 г.
Цена в Индии: версия 8/128 ГБ — 36 999 рупий (~430 долларов), 8/256 ГБ — 39 999 рупий (~465 долларов). В комплекте с клавиатурой — 45 999 рупий (~535 долларов). Доступен только в цвете Pantone Titan. Продажи стартуют 4 июля на сайте Motorola, Flipkart и в рознице.
Motorola продолжает развивать линейку производительных планшетов, предлагая сбалансированное устройство для работы и развлечений:
Отсутствие LTE может быть минусом для тех, кому нужна постоянная мобильная связь, но для домашнего или офисного использования это не критично. Цена в $430 за версию 8/128 ГБ выглядит конкурентно на фоне Samsung Galaxy Tab S9 FE и Lenovo Tab P12, особенно с учётом более мощного процессора и 144 Гц экрана. Правда, IPS-матрица (не OLED) и отсутствие LTE могут склонить чашу весов в пользу конкурентов.
Но в целом, Moto Pad 70 Pro — сильный игрок в сегменте 400-500 долларов. Если нужен производительный планшет с хорошим экраном, стилусом в комплекте и долгим временем работы, стоит рассмотреть эту модель. Особенно в Индии, где цена с учётом местных налогов и акций может быть ещё более привлекательной.
© Антон Печеровый,
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