Анонсы: Motorola расширила семейство Edge 70, выпустив в Индии версию Pro+

MForum.ru
05.06.2026,
Старшая модель получила 6.8-дюймовый Super HD+ Extreme AMOLED-экран разрешением 2772×1272 пикселей с частотой 144 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью до 5200 нит. Панель имеет изгиб с четырех сторон, сертификацию Pantone, защиту для глаз SGS и стекло Gorilla Glass 7i.
Аппаратная основа — MediaTek Dimensity 8500 Extreme в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ накопителя UFS 4.1.
Камеры – система из четырёх 50-мегапиксельных модулей: основная Sony LYTIA 710 с OIS, перископический телевик с 3.5-кратным оптическим и 50-кратным Super Zoom Pro, ультраширик с функцией макро и фронтальная камера с автофокусом. Поддерживается запись 4K 60 fps и AI-функции.
Аккумулятор — 6500 мАч (кремний-углеродный) с зарядкой 90 Вт проводной, 15 Вт беспроводной и реверсивной. Заявлено до 51 часа работы
Остальное: стереодинамики с Dolby Atmos, защита IP68 и IP69, сертификация MIL-STD-810H (ударостойкость), Moto AI 2.0, Android 16 с Hello UI. Производитель обещает три обновления ОС и пять лет патчей безопасности.
Цена в Индии — 47 999 рупий (около 500 долларов). С учётом банковской скидки 3000 рупий и трейд-ина эффективная цена снижается до 44 999 рупий (около 470 долларов). Продажи стартуют 11 июня на Flipkart, в официальном магазине Motorola India и у партнёров.
Edge 70 Pro+ — это ответ Motorola на растущий спрос на средне-бюджетные устройства с флагманскими камерами. Главные фишки: 50-кратный зум (хотя и цифровой) и беспроводная зарядка 15 Вт — редкость в этом сегменте. 6.8-дюймовый AMOLED 144 Гц с яркостью 5200 нит — топ-уровень. 6500 мАч батарея с проводной зарядкой 90 Вт — отлично. 50-мегапиксельный перископ с OIS — неожиданно для телефона за 500 долларов.
В целом Edge 70 Pro+ предлагает уникальное сочетание: 50x зум, беспроводная зарядка, большая батарея и защита IP69 за 500 долларов (со скидкой — 470). Для тех, кому нужен телефон с отличным зумом, беспроводной зарядкой и хорошей автономностью, это отличный выбор. При этом вы получаете почти флагманский дизайн и мощный чип Dimensity 8500 Extreme.
Ждём глобального запуска. Цена в Европе и США, вероятно, составит около 550-600 долларов. Но даже за 600 долларов Edge 70 Pro+ — может стать одним из лучших телефонов в своем классе.
© Антон Печеровый,
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