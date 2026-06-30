Слухи: Honor Robot Phone может выйти в августе 2026 года

MForum.ru
08.07.2026,
По информации осведомлённых источников, компания Honor планирует выпустить необычный смартфон с роботизированной камерой уже в августе. Ранее производитель официально заявлял лишь о запуске устройства в третьем квартале, но теперь инсайдер Digital Chat Station сузил временные рамки до конкретного месяца.
Новинка была впервые продемонстрирована на выставке CES в январе, а затем получила широкую огласку на MWC в Барселоне в начале марта. В прошлом месяце Robot Phone уже использовали для съёмки кинематографических видеопортретов на Шанхайском международном кинофестивале.
Главной особенностью смартфона станет встроенный трёхосевой карданный стабилизатор, который выдвигается из корпуса устройства. Такая конструкция, напоминающая решения в линейке DJI Osmo Pocket, обеспечивает как продвинутую стабилизацию, так и интеллектуальное отслеживание объектов в кадре.
Механизм оснащён сенсором на 200 МП и способен выполнять плавные повороты на 90 и 180 градусов. Для создания более кинематографичного изображения компания заключила стратегическое сотрудничество с производителем профессиональных камер ARRI.
Стоит отметить, что устройство всё ещё находится в стадии доработки, и финальные функции могут отличаться от продемонстрированных на концептах. Первый релиз, как ожидается, состоится на китайском рынке .
© Антон Печеровый,
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