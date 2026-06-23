Это интересно: Honor готовит смартфон с батареей на 14 000 мАч

MForum.ru
25.06.2026,
Судя по новой утечке от известного инсайдера Digital Chat Station, компания Honor не собирается останавливаться на достигнутом и уже тестирует устройство с гигантским аккумулятором на 14 000 мАч. Источник не назвал бренд прямо, но использованный эмодзи часто ассоциируется с Honor.
Устройство, по данным инсайдера, находится на стадии NPI (New Product Introduction) — это этап валидации перед запуском в производство. Ранее появлялась информация о модели Power3 с батареей на 11 000–12 000 мАч. Возможно, производитель решил увеличить ёмкость до 14 000 мАч, хотя это пока лишь предположения.
Honor последовательно наращивает ёмкость батарей в своих смартфонах. Уже есть несколько моделей с аккумуляторами 10 000 мАч и выше, включая недавний X80 Pro Max с батареей на 11 000 мАч.
Если слух подтвердится, 14 000 мАч станет новым рекордом для смартфонов массового сегмента. Такая ёмкость обеспечит несколько дней автономной работы даже при интенсивном использовании, что особенно важно для пользователей, которые часто находятся вдали от розеток.
Учитывая, что Honor уже предлагает модели с 10 000 и 11 000 мАч, следующий шаг выглядит логичным. Основная интрига — как компания решит проблему толщины и веса устройства, ведь 14 000 мАч потребуют серьёзных инженерных решений.
Возможно, Honor сделает ставку на новую кремний-углеродную технологию, которая позволяет сохранять компактные размеры даже при большой ёмкости. Если это удастся, новый смартфон может стать идеальным выбором для путешественников и тех, кто не хочет постоянно искать розетку.
Ждём официального анонса — по слухам, устройство может выйти уже в конце этого года. Но даже если это произойдёт позже, сам факт, что Honor продолжает двигаться в этом направлении, говорит о серьёзных намерениях компании закрепиться в сегменте «долгожителей».
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
23.06.2026. Honor X80 Pro Max официально представлен в Китае – АКБ 11 000 мАч, 10 000-нитный экран и цена от $250
19.06.2026. Honor X80 Pro Max может получить экран 10000 нит
17.06.2026. Xiaomi 18 принесет смену порядка выхода, рост цен и следование стратегии Apple
16.06.2026. Honor X70 Pro Max – батарея 8560 мАч и цена от 295 долларов
16.06.2026. Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6
15.06.2026. Honor X7e Plus 5G сертифицирован в ОАЭ
11.06.2026. Honor подтвердила 7 лет обновлений для Magic V6 и всей Magic-серии в Европе
11.06.2026. Honor готовит Win Pad Mini: 8-дюймовый OLED-планшет для геймеров с емкой батареей
10.06.2026. Honor X80 Pro Max – 11 000 мАч, 90 Вт и Snapdragon 6 Gen 5
08.06.2026. 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6
02.06.2026. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400
01.06.2026. Honor Win Turbo получил АКБ 10 000 мАч, Dimensity 8500 и IP69K при цене 340 евро
28.05.2026. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов
25.05.2026. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером
18.05.2026. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
13.05.2026. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
07.05.2026. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320
07.05.2026. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90
06.05.2026. В Аналитическом центре GS Group оценили российский рынок ноутбуков и мониторов в 1q2026
06.05.2026. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
25.06. Nokia Autonomous Network Fabric на платформе AWS – основа конкурентоспособности операторов в эпоху ИИ?
25.06. В России восстановился рынок госзакупок VPN и защищенных каналов связи
25.06. Yadro оборудовала устройствами Kvadra аудиторию Президентской академии
25.06. ФАС заставила снизить плату за использование опор контактной сети для телеком-операторов
25.06. МТС запустила платформу для выхода предприятий на оптовый энергорынок
25.06. Билайн запустил автоперенос неиспользованных в роуминге минут и гигабайт на домашний баланс
24.06. Китайцы представили аналоги Mythos от Anthropic – но с нюансами
24.06. OpenAI представила разработанный с Broadcom ИИ-чип Jalapeño для задач инференса
24.06. Anthropic предупредила о рисках утраты контроля над самосовершенствующимся ИИ
24.06. Билайн нарастил охват сети LTE в 11 сельских районах Пензенской области
24.06. ЦОДы станут отдельным видом деятельности
24.06. МТС оснащает солнечными панелями БС в Калмыкии и Астраханской области
23.06. AST SpaceMobile продолжает наращивать группировку – еще три спутника Block2 подняты на орбиту ракетой конкурента
23.06. Импортзамещение в Китае поставило в сложное положение японских вендоров оборудования для производства полупроводников
23.06. МегаФон ускорил мобильный интернет в 12 населенных пунктах Белгородской области
25.06. Tecno EllaClaw – AI-агент теперь управляет приложениями и системой
25.06. Honor готовит смартфон с батареей на 14 000 мАч
24.06. Samsung Galaxy M47 5G готовится к релизу в Индии
24.06. Realme P4x 4G – 8000 мАч, 120 Гц и обновлённый дизайн за $195
24.06. Nothing Phone (4b) выйдет 7 июля
23.06. Tecno Camon 50 Slim – тонкий корпус 6.39 мм, AMOLED 144 Гц и IP69G
23.06. AI+ Nova 2 Neo 5G и Nova 2 Pro 5G – два бюджетных 5G-смартфона для Индии
23.06. Honor X80 Pro Max официально представлен в Китае – АКБ 11 000 мАч, 10 000-нитный экран и цена от $250
22.06. HMD Luma2 – бюджетный смартфон с 120 Гц и 6000 мАч
22.06. Lenovo Tab Plus Gen 2 – обновлённый планшет с мощным звуком и большим экраном
19.06. В Китае представлен OnePlus Pad 3 Pro, флагманский планшет на Snapdragon 8 Elite Gen 5
19.06. Honor X80 Pro Max может получить экран 10000 нит
19.06. iPhone Air 2 может получить сдвоенную тыловую камеру и улучшенную автономность
18.06. Redmi Turbo 5 с АКБ 7540 мАч, Dimensity 8500-Ultra и IP69K дебютировал в Индии
18.06. Tecno Pova 8 Pro 5G с Dimensity 7300, 12 ГБ ОЗУ и 1.5K-экраном засветился в Google Play Console
17.06. Tecno Spark 50 Pro – дизайн в стиле iPhone 17 Pro и защита IP69
17.06. Vivo T5 Lite 5G – бюджетный долгожитель с АКБ 6500 мАч и экраном 120 Гц
17.06. Xiaomi 18 принесет смену порядка выхода, рост цен и следование стратегии Apple
16.06. Honor X70 Pro Max – батарея 8560 мАч и цена от 295 долларов