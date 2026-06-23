Это интересно: Honor готовит смартфон с батареей на 14 000 мАч

25.06.2026, MForum.ru

Судя по новой утечке от известного инсайдера Digital Chat Station, компания Honor не собирается останавливаться на достигнутом и уже тестирует устройство с гигантским аккумулятором на 14 000 мАч. Источник не назвал бренд прямо, но использованный эмодзи часто ассоциируется с Honor.

Устройство, по данным инсайдера, находится на стадии NPI (New Product Introduction) — это этап валидации перед запуском в производство. Ранее появлялась информация о модели Power3 с батареей на 11 000–12 000 мАч. Возможно, производитель решил увеличить ёмкость до 14 000 мАч, хотя это пока лишь предположения.

Honor последовательно наращивает ёмкость батарей в своих смартфонах. Уже есть несколько моделей с аккумуляторами 10 000 мАч и выше, включая недавний X80 Pro Max с батареей на 11 000 мАч.

Если слух подтвердится, 14 000 мАч станет новым рекордом для смартфонов массового сегмента. Такая ёмкость обеспечит несколько дней автономной работы даже при интенсивном использовании, что особенно важно для пользователей, которые часто находятся вдали от розеток.

Учитывая, что Honor уже предлагает модели с 10 000 и 11 000 мАч, следующий шаг выглядит логичным. Основная интрига — как компания решит проблему толщины и веса устройства, ведь 14 000 мАч потребуют серьёзных инженерных решений.

Возможно, Honor сделает ставку на новую кремний-углеродную технологию, которая позволяет сохранять компактные размеры даже при большой ёмкости. Если это удастся, новый смартфон может стать идеальным выбором для путешественников и тех, кто не хочет постоянно искать розетку.

Ждём официального анонса — по слухам, устройство может выйти уже в конце этого года. Но даже если это произойдёт позже, сам факт, что Honor продолжает двигаться в этом направлении, говорит о серьёзных намерениях компании закрепиться в сегменте «долгожителей».