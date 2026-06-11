Слухи: Honor X7e Plus 5G сертифицирован в ОАЭ

MForum.ru
15.06.2026,
Honor выпустила X7e 4G в начале этого месяца, и теперь, судя по всему, готовит версию с поддержкой 5G. Модель X7e Plus 5G прошла сертификацию TDRA (ОАЭ) и также засветилась в базе данных SGS.
Пока неясно, что именно делает эту модель «Plus», кроме поддержки 5G, и насколько она будет похожа на уже выпущенный X7e 4G. Однако, судя по сертификации SGS, можно предположить, что X7e Plus 5G также появится в Евросоюзе и Саудовской Аравии. К сожалению, сами сертификаты не раскрывают никаких технических характеристик.
Для справки: X7e 4G оснащён 6.61-дюймовым LCD-экраном с разрешением 720×1604 пикселей, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1010 нит, процессором MediaTek Helio G81, 6 ГБ оперативной памяти, накопителем 128 или 256 ГБ, 50-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами, а также аккумулятором ёмкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.
Логично предположить, что X7e Plus 5G будет отличаться от 4G-версии не только модемом. Скорее всего, процессор Helio G81 (который не поддерживает 5G) будет заменён на Dimensity серии, например, Dimensity 6300 или 6400. Возможно, также изменятся объёмы памяти или камеры. Но базовые характеристики (экран, батарея, ёмкость АКБ) могут остаться прежними.
Honor X7e 4G сам по себе — примечательный бюджетник с аккумулятором на 7500 мАч и 45-ваттной зарядкой. За 150-180 долларов (цена в Саудовской Аравии) это отличное предложение для тех, кому нужна максимальная автономность. 5G-версия, вероятно, будет стоить на 20-30 долларов дороже, но для многих регионов, где 5G уже стал стандартом, это оправданная доплата
Если Honor сохранит все остальные характеристики (включая 7500 мАч и 45 Вт), X7e Plus 5G может стать одним из лучших бюджетных 5G-смартфонов с большой батареей на рынке.
Остаётся дождаться официального анонса. Если Honor выпустит X7e Plus 5G по разумной цене, это может стать хитом в развивающихся странах и Европе, где 5G-покрытие уже хорошее, а спрос на долгоиграющие устройства высок.
© Антон Печеровый,
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