Анонсы: Honor Win Turbo получил АКБ 10 000 мАч, Dimensity 8500 и IP69K при цене 340 евро

01.06.2026,
Компания Honor расширила линейку Win новым смартфоном Win Turbo. В отличие от предыдущих моделей Win и Win RT, которые делали ставку на активное охлаждение и максимальную производительность, Turbo сосредоточен на автономности и практичности.
Honor Win Turbo базируется на чипе Dimensity 8500, который заметно экономичнее флагманских Snapdragon 8 Elite и 8 Elite Gen 5, установленных в Win и Win RT. Это не игровой монстр, а скорее долгожитель, рассчитанный на длительную работу без подзарядки. Смартфон оснащён 6.79-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц.
Доступны три конфигурации: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ. Камеры здесь скромные: основная 50 МП в паре с 5-мегапиксельным ультрашириком, фронтальная — 16 МП. Создатели не скрывают, что фотосъёмка — не главный приоритет этой модели.
Win Turbo получил аккумулятор на 10 000 мАч. В отличие от стандартной версии, здесь нет беспроводной зарядки, а мощность проводной ограничена 80 Вт (против 100 Вт у других моделей Win). Полная зарядка с 0 до 100% занимает около 90 минут.
Одна из главных особенностей — тройной рейтинг защиты IP68, IP69 и IP69K. Устройство выдерживает пыль, погружение в воду, а также воздействие горячих струй под высоким давлением. Это впечатляющий показатель для смартфона, который при этом сохраняет обычный, не «защищённый» дизайн.
Honor Win Turbo доступен в чёрном, белом и синем цветах. Стартовая цена за версию 12/256 ГБ — 2699 юаней (примерно 340 евро). Версия 12/512 ГБ обойдётся в 2999 юаней (380 евро), а топовая 16/512 ГБ — в 3599 юаней (560 евро).
Win Turbo — это расширение линейки Win в сторону практичности. Вместо гонки за производительностью Honor предложила устройство с упором на энергоэффективность, колоссальное время автономной работы и защиту уровня, который обычно встречается только в специализированных моделях.
10 000 мАч в паре с Dimensity 8500 и 80-ваттной зарядкой — отличный баланс. А защита IP69K в обычном на вид смартфоне делает его уникальным предложением на рынке. Платить приходится скромными камерами и отсутствием беспроводной зарядки. Но для тех, кто ищет надёжный «долгоиграющий» аппарат, не похожий на кирпич, Win Turbo выглядит очень интересно.
По сути, Honor создала новый поджанр: потребительский смартфон с батарейной ёмкостью, как у защищенных устройств, но без их грубого дизайна. Если цена на глобальном рынке останется в районе 400-450 долларов, Win Turbo может стать хитом среди путешественников и «полевых» работников. Ждём международного анонса.
© Антон Печеровый,
