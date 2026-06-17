Слухи: Honor X80 Pro Max может получить экран 10000 нит

19.06.2026, MForum.ru

Honor подтвердила, что грядущий X80 Pro Max получит рекордный дисплей с пиковой яркостью 10000 нит, что на 67% ярче, чем у X70 Pro Max. Этот индустриальный первый показатель станет главной фишкой устройства наряду с гигантской батареей 11000 мАч — самой ёмкой в истории Honor.

Экран Honor X80 Pro Max представляет собой 6.8-дюймовую OLED-панель с разрешением 1.5K (2788×1280 пикселей), частотой 120 Гц, сверхтонкими рамками 1.3 мм и ШИМ-диммингом на 3840 Гц для снижения усталости глаз. В режиме высокой яркости (HBM) дисплей выдаёт 2000 нит, обеспечивая идеальную читаемость на солнце, а пиковая яркость в 10000 нит достигается за счёт прорыва в органических светоизлучающих материалах и новых решений по отводу тепла — это создаёт максимальный HDR-эффект с впечатляющими бликами и контрастом.

Батарея с ёмкостью 11000 мАч поддерживает быструю зарядку 90 Вт и реверсивную 27 Вт.

Производительность обеспечивает процессор Snapdragon 6 Gen 5, который работает в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128, 256 или 512 ГБ.

Основная камера — 50 МП с оптической стабилизацией, единственная, без дополнительных модулей, а фронтальная — 8 МП. Корпус имеет защиту IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также сертификат SGS на пятизвёздочную устойчивость к падениям с высоты до 3 метров.

Honor также предлагает бесплатную замену экрана при повреждении от падения — эксклюзивная гарантия для пользователей. Смартфон работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16 с системой оптимизации Hummingbird 2.0.

X80 Pro Max будет доступен в четырёх цветах: «Энергичный оранжевый», «Молниеносный красный», «Лунно-белый» и «Защитный чёрный». Ожидаемые стартовые цены в Китае — 1999 юаней (около 295 долларов) за версию 8/256 ГБ и 2399 юаней (около 355 долларов) за 8/512 ГБ. Презентация состоится 22 июня в 19:00 по местному времени.