Анонсы: Honor X80 Pro Max официально представлен в Китае – АКБ 11 000 мАч, 10 000-нитный экран и цена от $250

MForum.ru
23.06.2026,
Honor официально представила в Китае X80 Pro Max, главной особенностью которого стала батарея 11 000 мАч — самая ёмкая среди массовых смартфонов. Аккумулятор поддерживает зарядку 90 Вт и реверсивную проводную мощностью 27 Вт.
Экран — 6.8-дюймовый LTPS AMOLED разрешением 1280×2788 с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 10 000 нит (достигается локально при просмотре HDR-контента). Основная камера — 50 МП с оптической стабилизацией, фронтальная — 8 МП.
Процессор — Snapdragon 6 Gen 5, оперативная память — 8 или 12 ГБ, накопитель — 128, 256 или 512 ГБ. Устройство работает на MagicOS 10 (Android 16), оснащено оптическим подэкранным сканером отпечатков и сертифицировано по стандартам IP68 и IP69K.
Цвета: чёрный, оранжевый, красный и «Лунная тень». Стартовая цена за версию 8/128 ГБ — 1999 юаней (~295 долларов), но сейчас действует скидка до 1699 юаней (~250 долларов)
Honor X80 Pro Max — это чистый эксперимент над формулой «большая батарея + доступная цена». 11 000 мАч ставят его вне конкуренции в своём классе: даже специализированные долгожители редко предлагают больше 10 000 мАч. При этом 90-ваттная зарядка позволяет не тратить часы на восполнение такого объёма.
Экран с заявленной яркостью 10 000 нит — маркетинговый ход, но в HDR-сценариях он действительно может давать впечатляющий эффект. Умеренный Snapdragon 6 Gen 5 обеспечивает энергоэффективность, а не рекордную производительность, что для такого аккумулятора оправданно. Камера — простая, без лишних модулей, но с OIS.
Главная интрига — цена. За 250 долларов (со скидкой) покупатель получает уникальное сочетание: батарею-гигант, защиту IP69K и яркий AMOLED-экран. Даже если процессор не флагманский, для повседневных задач, навигации и долгой работы без розетки это предложение выглядит крайне привлекательно. Остаётся вопрос: выйдет ли эта модель за пределы Китая? Если да, она может стать настоящим хитом в сегменте бюджетных «долгожителей», особенно в регионах с нестабильным доступом к электричеству.
© Антон Печеровый,
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