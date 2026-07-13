Анонсы: Honor X7e Plus 5G – 5G, батарея 8100 мАч и защита IP69К за 275 долларов

MForum.ru
21.07.2026,
Вслед за 4G-моделью X7e, анонсированной в июне, компания Honor представила глобальную версию X7e Plus 5G. Новинка получила поддержку сетей пятого поколения, чуть увеличенный экран и батарею рекордной ёмкости для этого класса устройств.
Смартфон оснащен 6.87-дюймовый TFT LCD-дисплеем разрешением HD+ (1592×720 пикселей) с частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость составляет 1020 нит, а в наличии режимы Dynamic Dimming и Eye Comfort. Аппаратной основой стал чипсет Snapdragon 4 Gen 4, работающий в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. Есть поддержка RAM Turbo, позволяющая расширять виртуальную память.
Ёмкость аккумулятора составляет 8100 мАч (номинальная — 7900 мАч) с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. При этом производитель заявляет о работе устройства в экстремальных температурах от -30°C до +50°C и сохранении более 80% ёмкости батареи даже после долгих лет использования. Камеры представлены 50-мегапиксельным основным модулем в паре с вспомогательным датчиком и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.
Среди программных фишек — отдельная аппаратная кнопка AI для быстрого доступа к таким функциям, как Circle to Search, AI Eraser и AI Summary. Также есть стереодинамики с режимом громкости до 400%, боковой сканер отпечатков, NFC и Bluetooth 5.1 с поддержкой LDAC и aptX HD. Корпус имеет габариты 168.3×78.54×8.3 мм и весит 216.5 граммов. Защита соответствует стандартам IP68, IP69 и IP69K, а также сертификату SGS Premium Drop and Crush Resistance.
Продажи стартовали в Катаре и Омане в трёх цветах: Desert Gold, Velvet Black и Meteor Silver. Цена составляет 999 катарских риалов (около 275 долларов) за версию 6/128 ГБ и 1099 риалов (примерно 300 долларов) за 8/256 ГБ. Информации о выходе на другие рынки пока нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
13.07.2026. Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition – смарт-часы для мотолюбителей с зарядкой на 35 дней
08.07.2026. Honor Robot Phone может выйти в августе 2026 года
30.06.2026. Можно ли заработать на разработках и патентах – опыт InterDigital
25.06.2026. Honor готовит смартфон с батареей на 14 000 мАч
23.06.2026. Honor X80 Pro Max официально представлен в Китае – АКБ 11 000 мАч, 10 000-нитный экран и цена от $250
19.06.2026. Honor X80 Pro Max может получить экран 10000 нит
17.06.2026. Xiaomi 18 принесет смену порядка выхода, рост цен и следование стратегии Apple
16.06.2026. Honor X70 Pro Max – батарея 8560 мАч и цена от 295 долларов
16.06.2026. Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6
15.06.2026. Honor X7e Plus 5G сертифицирован в ОАЭ
11.06.2026. Honor подтвердила 7 лет обновлений для Magic V6 и всей Magic-серии в Европе
11.06.2026. Honor готовит Win Pad Mini: 8-дюймовый OLED-планшет для геймеров с емкой батареей
10.06.2026. Honor X80 Pro Max – 11 000 мАч, 90 Вт и Snapdragon 6 Gen 5
08.06.2026. 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6
02.06.2026. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400
01.06.2026. Honor Win Turbo получил АКБ 10 000 мАч, Dimensity 8500 и IP69K при цене 340 евро
28.05.2026. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов
25.05.2026. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером
18.05.2026. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
13.05.2026. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
21.07. Билайн назвали лидером среди операторов на рынке мультисим-решений
21.07. Сеть гигабитного интернета МТС охватила микрорайон Олимпийский в Тамбове
21.07. МТС завершила масштабное обновление сети в Якутске
20.07. В России создана установка электронно-лучевой литографии (безмасочной) на 150 нм
20.07. МТС поможет оплатить зарубежные компьютерные и видеоигры
20.07. Россия присоединилась к Китаю в коалиции WAICO в сфере ИИ
20.07. Билайн расширил покрытие 4G для туристов и жителей пяти челябинских сел
20.07. Бюро-1440 сообщает об успешном запуске второго пакета спутников
20.07. МегаФон обеспечил до 75 Мбит/с в коттеджном поселке в пригороде Новосибирска
19.07. Rakuten Mobile внедряет радиомодули 5G Open RAN совместно с дочкой 1Finity
19.07. За пятилетку производство памяти китайской CXMT выросло с 40 до более 240 пластин в месяц
19.07. Дефицит памяти будет расти и дальше – к 2030-му году производители соответствующих микросхем смогут удовлетворять не более 82% потребностей рынка
18.07. Starlink подключает школы – интернет с орбиты получили уже несколько сот тысяч школьников
17.07. Micron заключил стратегические соглашения с поставщиками узлов для автопрома
17.07. Китайская компания Meituan обучила LLM LongCat-2.0 полностью на китайских чипах
21.07. Oppo A7 Pro Max – первый «десятитысячник» бренда, Snapdragon 4 Gen 5 и 80-ваттная зарядка
21.07. Pixel 11a – Tensor G6, модем MediaTek и яркий дисплей
21.07. Honor X7e Plus 5G – 5G, батарея 8100 мАч и защита IP69К за 275 долларов
20.07. Утечка о Redmi 17 4G раскрывает обновлённый дизайн, кольцевую подсветку и батарею 7500 мАч
20.07. Tecno Camon 50 Ultra с 50-МП камерой, 6500 мАч и защитой IP69 представлен в Индии
17.07. Представлен «яркий, универсальный и весёлый» смартфон Infinix Hot 70 Pro
17.07. Vivo T5 Lite с Dimensity 6300 и АКБ 6500 мАч оценен в $210
17.07. Realme C100x – бюджетный 4G-смартфон с АКБ 8000 мАч и защитой MIL-STD-810H
16.07. Проект HMD Fusion 2 отменён из-за высокой стоимости и низкого спроса
16.07. Xiaomi официально представила Redmi Note 17 и Note 17 Pro
15.07. Huawei FreeClip 2 S – обновлённые открытые наушники с улучшенной эргономикой и пространственным звуком
15.07. Huawei MatePad Air (2026) – обновлённый планшет с OLED-экраном PaperMatte и HarmonyOS
15.07. Huawei Pura 90s Pro и Pro Max выходят на глобальный рынок
14.07. Samsung Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 получат чип Snapdragon
14.07. Redmi 17C 5G – ребрендинг Redmi 15C 5G с новым именем, но теми же характеристиками
14.07. Lava Virat V1 выйдет в Индии 21 июля в 4G и 5G версиях
13.07. Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition – смарт-часы для мотолюбителей с зарядкой на 35 дней
13.07. Готовится к выходу HMD Skyline 2 – преемник легендарного ремонтопригодного смартфона
13.07. Motorola Edge 70 Max – новый флагман с АКБ 7100 мАч, 6.82-дюймовым дисплеем и магнитной беспроводной зарядкой
10.07. Realme Narzo 100x 5G с батареей 8000 мАч и 144 Гц-дисплей представят 15 июля