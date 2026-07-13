Анонсы: Honor X7e Plus 5G – 5G, батарея 8100 мАч и защита IP69К за 275 долларов

21.07.2026, MForum.ru

Вслед за 4G-моделью X7e, анонсированной в июне, компания Honor представила глобальную версию X7e Plus 5G. Новинка получила поддержку сетей пятого поколения, чуть увеличенный экран и батарею рекордной ёмкости для этого класса устройств.

Смартфон оснащен 6.87-дюймовый TFT LCD-дисплеем разрешением HD+ (1592×720 пикселей) с частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость составляет 1020 нит, а в наличии режимы Dynamic Dimming и Eye Comfort. Аппаратной основой стал чипсет Snapdragon 4 Gen 4, работающий в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. Есть поддержка RAM Turbo, позволяющая расширять виртуальную память.

Ёмкость аккумулятора составляет 8100 мАч (номинальная — 7900 мАч) с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. При этом производитель заявляет о работе устройства в экстремальных температурах от -30°C до +50°C и сохранении более 80% ёмкости батареи даже после долгих лет использования. Камеры представлены 50-мегапиксельным основным модулем в паре с вспомогательным датчиком и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.

Среди программных фишек — отдельная аппаратная кнопка AI для быстрого доступа к таким функциям, как Circle to Search, AI Eraser и AI Summary. Также есть стереодинамики с режимом громкости до 400%, боковой сканер отпечатков, NFC и Bluetooth 5.1 с поддержкой LDAC и aptX HD. Корпус имеет габариты 168.3×78.54×8.3 мм и весит 216.5 граммов. Защита соответствует стандартам IP68, IP69 и IP69K, а также сертификату SGS Premium Drop and Crush Resistance.

Продажи стартовали в Катаре и Омане в трёх цветах: Desert Gold, Velvet Black и Meteor Silver. Цена составляет 999 катарских риалов (около 275 долларов) за версию 6/128 ГБ и 1099 риалов (примерно 300 долларов) за 8/256 ГБ. Информации о выходе на другие рынки пока нет.