Анонсы: Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition – смарт-часы для мотолюбителей с зарядкой на 35 дней

MForum.ru
13.07.2026,
Honor представила специальную версию Watch 6 Plus, разработанную в сотрудничестве с китайским гонщиком и основателем бренда ZXMOTO Чжаном Сюэ. Технически устройство полностью идентично базовой версии, но получило уникальное оформление и эксклюзивный набор функций для мотоциклистов.
Модель выполнена в чёрно-серой гамме с жёсткими силуэтными линиями, а кожаный ремешок украшен красно-синими гоночными акцентами.
Среди программных особенностей — анимация запуска с логотипом ZXMOTO, предупреждение о превышении скорости с тремя ступенями вибрации, звуковые эффекты ревущего двигателя и отдельный спортивный режим для мотоциклов с автоматическим формированием отчётов о поездках.
Аппаратная часть осталась прежней. 1.46-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 3000 нит, что особенно важно при езде под прямым солнцем. Аккумулятор ёмкостью 1000 мАч, обеспечивающий до 35 дней работы в режиме энергосбережения, до 17 дней при обычном использовании и до 42 часов с активным GPS. Корпус защищён от воды до 5 ATM.
В Китае цена составляет 1599 юаней (около 235 долларов), предзаказ уже открыт, старт продаж — 22 июля. О глобальной доступности пока не сообщается.
© Антон Печеровый,
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