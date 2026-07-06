Слухи: Характеристики iQOO Z11 для Индии будут отличаться от глобальной версии

09.07.2026, MForum.ru

По данным официальных тизеров и утечек, компания iQOO готовит к запуску в Индии смартфон Z11, который может заметно отличаться от версий, представленных на других рынках. Генеральный директор iQOO India Нипун Марья опубликовал в соцсетях тизер с числом «11», намекая на скорый выход новинки.

На данный момент существуют как минимум две версии iQOO Z11: китайская (на чипе MediaTek Dimensity 8500) и малайзийская (на Snapdragon 7s Gen 4). Судя по данным Geekbench, индийская модификация, скорее всего, будет третьей по счету — в тестах фигурирует модель I2514 с процессором MediaTek Dimensity 7500 и 12 ГБ оперативной памяти.

Согласно предположениям инсайдеров, индийский Z11 может оказаться ребрендингом китайской модели Vivo S60e (она же Vitality Edition), где используется точно такой же чип — Dimensity 7500.

Если это так, то индийский смартфон может получить 6.59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой 144 Гц, батарею на 7200 мАч с зарядкой 90 Вт, основную камеру 50 МП с дополнительным сенсором 8 МП и фронтальную камеру на 50 МП.

Ожидаемая цена устройства составит менее 30 000 рупий (около 30 000 рупий). Официальный анонс, как ожидается, состоится в ближайшие дни.