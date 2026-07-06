Слухи: Характеристики iQOO Z11 для Индии будут отличаться от глобальной версии

MForum.ru
09.07.2026,
По данным официальных тизеров и утечек, компания iQOO готовит к запуску в Индии смартфон Z11, который может заметно отличаться от версий, представленных на других рынках. Генеральный директор iQOO India Нипун Марья опубликовал в соцсетях тизер с числом «11», намекая на скорый выход новинки.
На данный момент существуют как минимум две версии iQOO Z11: китайская (на чипе MediaTek Dimensity 8500) и малайзийская (на Snapdragon 7s Gen 4). Судя по данным Geekbench, индийская модификация, скорее всего, будет третьей по счету — в тестах фигурирует модель I2514 с процессором MediaTek Dimensity 7500 и 12 ГБ оперативной памяти.
Согласно предположениям инсайдеров, индийский Z11 может оказаться ребрендингом китайской модели Vivo S60e (она же Vitality Edition), где используется точно такой же чип — Dimensity 7500.
Если это так, то индийский смартфон может получить 6.59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой 144 Гц, батарею на 7200 мАч с зарядкой 90 Вт, основную камеру 50 МП с дополнительным сенсором 8 МП и фронтальную камеру на 50 МП.
Ожидаемая цена устройства составит менее 30 000 рупий (около 30 000 рупий). Официальный анонс, как ожидается, состоится в ближайшие дни.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.07.2026. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч
21.05.2026. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558
08.05.2026. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально
05.05.2026. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
28.04.2026. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
27.04.2026. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов
17.04.2026. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD
16.04.2026. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
16.04.2026. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K
10.04.2026. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии
07.04.2026. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий
03.04.2026. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
02.04.2026. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч
01.04.2026. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro
27.03.2026. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
20.03.2026. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта
19.03.2026. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий
17.03.2026. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
26.02.2026. Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч
25.02.2026. iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч