Слухи: Появились ранние слухи о чипсете iQOO 16T

MForum.ru
22.07.2026,
Вслед за июньскими утечками о большом экране iQOO 16T, известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые подробности об устройстве. Источник сообщает, что iQOO уже тестирует прототип.
По данным инсайдера новинка базируется на будущем флагманском чипе Qualcomm SM8950 (предположительно Snapdragon 8 Elite Gen 6), однако также рассматривается альтернативная версия на базе Dimensity 9600 (DX6). Среди особенностей новинки — встроенный крупный вентилятор для улучшенного охлаждения и 2K-дисплей Samsung с плоским дизайном.
Стоит отметить, что финальные спецификации могут измениться, но уже сейчас видно, что iQOO делает ставку на максимальную производительность и эффективное охлаждение. О сроках анонса пока ничего не сообщается, но логично предположить, что релиз состоится не раньше мая 2027 года, следуя годичному циклу обновления серии T.
Для сравнения, iQOO 15T, вышедший в мае 2026 года, оснащался 6.82-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с 2K+ разрешением и частотой 144 Гц, процессором Dimensity 9500 Monster, до 16 ГБ оперативной памяти и батареей на 8000 мАч с 100-ваттной зарядкой.
Также в нём использовалась 200-мегапиксельная основная камера с OIS и металлическая рамка с защитой IP68/IP69. Если iQOO продолжит эту тенденцию, 16T может стать ещё более мощным игровым флагманом, особенно с учётом активного охлаждения.
Однако пока рано делать выводы, поскольку устройство находится на ранней стадии разработки. Ждём новых утечек, чтобы оценить, насколько радикальным будет обновление.
© Антон Печеровый,
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