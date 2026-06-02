Развитие сетей мобильной связи: МТС установил систему видеонаблюдения в ЖК в центре Благовещенска

MForum.ru
09.07.2026,
МТС развернула систему видеонаблюдения из 46 видеокамер в целях безопасности жителей ЖК в центре Благовещенска и обеспечила для них фиксированный доступ к интернету.
Развернуты купольные и цилиндрические стационарные камеры для обзора придомового пространства, дворовой площадки и территории возле подъездов жилого дома. Используется в том числе отечественное реестровое ПО.
Фиксированный интернет позволяет использовать систему умного дома с контролем доступа на парковку, «умным домофоном», счетчики с автоматической передачей показаний.
«В последнее время наметился цифровой тренд в сфере жилищного строительства. Новосёлы больше внимания уделяют технологичности жилых квадратов – в приоритете наличие автоматических систем контроля и доступа, цифровых сервисов и видеонаблюдения. Поэтому застройщики ещё на этапе проектирования предусматривают размещение элементов умной инфраструктуры будущего ЖК, а новосёлы, приступая к ремонту, уже знают будущие точки подключения цифровой техники, систем контроля и безопасности, элементов управления подъездом и доступа на территорию парковки», – рассказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.
--
✓ подписаться на tg-канал ART и на канал Бойко про телеком в VK
--
теги: развитие сетей мобильной связи видеонаблюдение связь в ЖК связь в МКД телеком Амурская область МТС
--
Публикации по теме:
02.06.2026. МТС поможет московским застройщиком с мониторингом шума и пыли
19.05.2026. МегаФон и Бюро 1440 показали мобильный спутниковый комплекс
12.02.2026. Билайн улучшил условия подключения облачного видеонаблюдения для ПВЗ
04.02.2026. МТС в Омской области - оператор внедрил комплексную систему управления в омском ЖК Зеленая река
16.01.2026. МТС в Ставропольском крае - отрасль ЖКХ чаще других использует M2M-устройства
20.11.2025. МТС развернул интеллектуальную систему видеонаблюдения на территории петербургского филиала ЦЕМРОС
21.10.2025. МТС в Ставрополье - оператор расширил сеть фиксированного доступа в Ставрополе и городах Кавминвод
23.09.2025. МТС развернула систему интеллектуального видеонаблюдения за автопарком в Улан-Удэ
08.09.2025. МТС в Амурской области - гигабитный интернет стал еще доступнее жителям Благовещенска
14.05.2025. Компания Ivideon показала выручку 1.54 млрд в 2024 году
15.02.2025. Частная сеть p5G появится в аэропорту Калгари
24.10.2024. МТС установила комплексные решения видеонаблюдения в 3-х ТРЦ Москвы в рамках сотрудничества с УК Сампа
17.10.2024. Денис Бойко назначен директором МТС в Забайкальском крае
08.10.2024. МТС в Чеченской республике - компания обеспечила канал связи для управления солнечной электростанцией
07.10.2024. МТС сообщает об установке камер видеонаблюдения за территорией лесополос в Пермском крае
04.10.2024. МТС в Ставропольском крае - модернизация сети LTE проведена в Нефтекумске
26.07.2024. Билайн - фокус на использование оборудования российского происхождения в сетях pLTE
11.06.2024. МТС: Растет спрос на решения видеонаблюдения на рынке B2C
21.04.2024. МТС в Брянской области - скорость выросла на 30% в поселках Новые Дарковичи и Свень-Транспортная
11.03.2024. В Костромской области бизнес стал намного активнее интересоваться услугами видеонаблюдения и видеоаналитики
09.07. МТС установил систему видеонаблюдения в ЖК в центре Благовещенска
09.07. В лаборатории кибербезопасности Servicepipe выявили новый способ атаки, позволяющий обходить механизмы двухфакторной аутентификации
08.07. SpaceX запустила первый в мире коммерческий спутник с бета-вольтаическим источником энергии
08.07. Yadro объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ
08.07. Мошенники продолжают звонить – 26% от нежелательных вызовов приходятся на 5 регионов
08.07. МегаФон расширил сеть в Новоаннинском районе Волгоградской области
08.07. Билайн запустил новые БС 4G в пригороде Самары и в селах области
07.07. МегаФон объединил программных роботов на единой платформе Zephyr
07.07. Минцифры собирается решить проблему доступа к земельным участкам «по-китайски»
07.07. Элемент будет готовить кадры по микроэлектронике во Вьетнаме
07.07. «Солнечная система» от OpenAI станет публично доступна с 9 июля
07.07. "Правообладатели" хотят остановить развитие ИИ в России?
07.07. МегаФон ускорил мобильный интернет в Бухте Патрокла во Владивостоке
07.07. МТС развивает сеть фиксированного интернет-доступа в Кирове – подключено еще 2 тысячи семей
07.07. Билайн модернизировал сеть на ЦКАД в Московском регионе
09.07. Появились первые слухи о Vivo V80 – дисплей 144 Гц, батарея 7200 мАч и перископная камера
09.07. Характеристики iQOO Z11 для Индии будут отличаться от глобальной версии
08.07. Nothing Ear (3a) – бюджетные наушники с записью разговоров и 42 часами автономност
08.07. Nothing Phone (4b) – доступный смартфон с большой батареей и фирменным дизайном
08.07. Honor Robot Phone может выйти в августе 2026 года
07.07. Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч
07.07. Moto G77 Power официально представлен перед релизом 8 июля
07.07. Раскрыты ключевые характеристики Vivo X300e – АКБ 7100 мАч, перископный зум и плоский экран
06.07. Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G
06.07. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч
03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS
03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos
02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч
02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн
01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса
01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243
01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных
30.06. Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243
30.06. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430
29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением