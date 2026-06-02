Развитие сетей мобильной связи: МТС установил систему видеонаблюдения в ЖК в центре Благовещенска

09.07.2026, MForum.ru

МТС развернула систему видеонаблюдения из 46 видеокамер в целях безопасности жителей ЖК в центре Благовещенска и обеспечила для них фиксированный доступ к интернету.

Развернуты купольные и цилиндрические стационарные камеры для обзора придомового пространства, дворовой площадки и территории возле подъездов жилого дома. Используется в том числе отечественное реестровое ПО.

Фиксированный интернет позволяет использовать систему умного дома с контролем доступа на парковку, «умным домофоном», счетчики с автоматической передачей показаний.

«В последнее время наметился цифровой тренд в сфере жилищного строительства. Новосёлы больше внимания уделяют технологичности жилых квадратов – в приоритете наличие автоматических систем контроля и доступа, цифровых сервисов и видеонаблюдения. Поэтому застройщики ещё на этапе проектирования предусматривают размещение элементов умной инфраструктуры будущего ЖК, а новосёлы, приступая к ремонту, уже знают будущие точки подключения цифровой техники, систем контроля и безопасности, элементов управления подъездом и доступа на территорию парковки», – рассказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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