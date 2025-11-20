Видеонаблюдение: МТС развернул интеллектуальную систему видеонаблюдения на территории петербургского филиала ЦЕМРОС

MForum.ru
20.11.2025,
МТС сообщает, что провела внедрение системы видеонаблюдения из 50 IP-камер на территории одного из крупнейших предприятий в Ленобласти - заводе Петербургского филиала АО ЦЕМРОС. Решение упростит контроль безопасности на высокотехнологичном производстве цемента.
Система развернута по периметру предприятия, а также включает производственные цеха, административные помещения, сырьевые склады. Все камеры подключены к центральному пульту управления (ЦПУ), что упрощает использование системы и снижает затраты на его техобслуживание.
фото пресс-службы Петербургского филиала ЦЕМРОС
Камеры поддерживают и ночной режиме, они оснащены поворотным механизмом и позволяют обеспечить круглосуточный контроль обстановки на территории завода. Архитектура системы позволяет при желании заказчика подключить к ней платформы цифрового зрения и ИИ-аналитики.
До внедрения комплексной системы МТС, на заводе действовали отдельные, разрозненные системы видеонаблюдения, размещённые локально в разных цехах. Отображение не объединялось, что ограничивало оперативный контроль и скорость реакции.
С новой системой оператор может в реальном времени наблюдать за всеми ключевыми зонами, быстро переключаться на интересующие объекты и реагировать на внештатные ситуации: например, обнаруживать несанкционированный доступ на различные участки завода, предотвращать промышленные аварии, следить за охраной труда при производстве цемента и строительных смесей, контролировать опасные зоны, где находится крупногабаритное, дорогостоящее оборудование и химические активные вещества.
Реализация проекта заняла полгода. Для обеспечения качественной передачи данных и бесперебойной работы системы видеонаблюдения в большом заводском комплексе инженеры задействовали ВОЛС.
«Мы не первый год развиваем цифровые решения для бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе умные системы для мониторинга, аналитики, с помощью которых можно круглосуточно следить за производственными процессами и важными объектами. Так, наши разработки уже востребованы в сельскохозяйственном секторе, сухопутной и морской логистике и многих других отраслях. В промышленности вопрос безопасности всегда в фокусе внимания, особенно если производство сопряжено с высокими рисками. Предложенная нами система позволит своевременно реагировать на внештатные ситуации, предотвращать возможные аварии и обеспечивать охрану персонала и техники на заводе. К тому же интеллектуальное видеонаблюдение может помочь оптимизировать рабочие процессы, находить узкие места в производстве и корректировать их», — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
теги: развитие сетей видеонаблюдение МТС Ленобласть
