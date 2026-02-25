Борьба с телефонным мошенничеством: Мошенники продолжают звонить – 26% от нежелательных вызовов приходятся на 5 регионов

MForum.ru
08.07.2026,
МТС подвела итоги работы сервиса «МТС Защитник» за первое полугодие 2026 года. В частности, оператор составил рейтинг регионов, жителей которого чаще всего мошенники атаковали звонками. Более четверти всех спам-вызовов пришлось на 5 российских регионов. Чаще всего мошенники звонили жителям Москвы, представляясь сотрудниками государственных и муниципальных служб.
С января по июнь 2026 года больше всего спам-вызовов сервис «МТС Защитник» предотвратил в столичном регионе: на жителей Москвы и Подмосковья пришлось 12% от общего числа звонков мошенников по России. На втором месте - Краснодарский край (5%), на третьем - Санкт-Петербург с Ленинградской областью (4%). Замыкают пятерку рейтинга Новосибирск (3%) и Уфа (2%). Всего на пять регионов с наибольшим количеством нежелательных звонков пришлось 26% от всех мошеннических вызовов на абонентов МТС по стране.
В Московском регионе злоумышленники чаще всего прибегали к классическим схемам обмана, представляясь сотрудниками государственных и муниципальных органов, пенсионных и социальных служб. На эти категории суммарно и в равных долях пришлось 41% от всех мошеннических вызовов в регионе. За ними следуют вызовы под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов (12%), далее - от якобы представителей жилищно-коммунальных служб (11%) и за ними - звонки с предложениями получения дополнительного дохода и выгодных инвестиций (7%).
Самое большое количество нежелательных вызовов на одного человека зафиксировано в Алтайском крае - жителю Барнаула мошенники пытались дозвониться почти 16 000 раз. Все подозрительные звонки были успешно выявлены и заблокированы сервисом «МТС Защитник».
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теги: борьба с телефонным мошенничеством антиспам МТС
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