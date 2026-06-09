Микроэлектроника: Fab2 – фаб фабов или как гаражный проект стал бизнесом, востребованным в отрасли

MForum.ru
10.07.2026,
Американец Сэм Зелуф известен как один из пионеров DIY-производства микроэлектроники. Как и ожидается в таких случаях, еще подростком он дошел до техпроцесса 300 нм в гараже родителей. В 2022 году к Сэма Зелуфа появился партнер Джим Келлер с опытом разработки AMD Zen и Apple A-Series) и был основан стартап (как по мне, каждый талантливый подросток должен получить опыт создания и работы в своем стартапе). И пока что этот стартап продолжает выглядеть очень интересным и бизнес-перспективным.
Интересен и необычен подход компании. Если сейчас чаще всего ради сокращения времени выхода на рынок любые изделия, включая производственное оборудование проектируют и собирают, как конструктор, из готовых частей / модулей, покупая их у других производителей, то в Fab2 исповедуют «сделай сам» - здесь создают даже такие компоненты, как насосы, клапаны, газовые магистрали, вакуумные клапаны, установки литографии (включая электронно-лучевую), системы осаждения и травления, нагреватели, датчики и актуаторы. Из этих компонентов собирают машины. Из машин – мини-фабы.
В комплект входит собственный браузерный EDA-инструмент для проектирования топологий, схем и симуляций. Раньше известный под названием Atomic Studio, сейчас он называется просто Studio. Это позволяет инженеру придумать схему, запустить симуляцию, отправить выбранный дизайн в мини-фаб и через несколько часов/дней получить прототип чипа.
Производство fab fab развернуто в Локхарте, Техас, 2.8 тыс кв.м - здесь оказалось проще найти квалифицированный персонал, чем в Сан-Франциско, где сохранилась «гаражная фабрика» с которой все началось, теперь она играет роль лаборатории. А в Остине, Техас, 11 тыс кв.м расположилась новая штаб-квартира компании (да, теперь «все как у больших»), где также идут исследования и даже производство.
Так просто? Стартап-убийца ASML и прочих производителей оборудования для микроэлектронного производства?
Нет. За все нужно платить, и в данном случае, платой за компактность решения и возможность быстро и недорого получить прототип чипа, является низкая пропускная способность решения.
Fab2 использует электронно-лучевую литографию: луч рисует рисунок на подложке напрямую, без маски. Формирование одного слоя даже на небольшом чипе может занять значительно больше времени, чем EUV-сканер тратит на экспонирование целой 300-мм пластины. Поэтому решения Fab2 хороши для прототипирования, в каких-то случаях для мелкой серии, но не для крупного контрактного производства.
Покупатели продукции Fab2 платят не за производственные мощности, как таковые, а за короткий цикл разработки. Кроме того, решения Fab2 снижают барьер входа в отрасль. «Выпекать» микросхемы, оказывается, можно и в своем гараже, университете или даже школе.
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