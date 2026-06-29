Анонсы: Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч

02.07.2026, MForum.ru

Компания Xiaomi официально представила в Китае игровой смартфон Redmi K90 Ultra. Главная особенность новинки — встроенный активный кулер в паре с флагманским прошлогодним процессором Snapdragon 8 Elite. По заявлению производителя, эта связка обеспечивает максимальную производительность без троттлинга даже в самых требовательных играх.

В основе K90 Ultra лежит 6,83-дюймовый плоский AMOLED-экран с разрешением 1.5K (2772×1280 пикселей), частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Воспроизведение контента на этом уровне уже оптимизировано для 40 игр. Для управления используется 3,5-Гц сенсорный слой, снижающий задержку ввода до минимума.

Система охлаждения построена вокруг 18,1-мм вентилятора, работающего на уровне шума до 32 дБ, и 6000-мм² испарительной камеры. По данным производителя, такая конструкция способна снизить температуру на 10 °C всего за 100 секунд . Помимо основного чипа, за игровую производительность отвечает дополнительный графический ускоритель D2.

Ёмкость аккумулятора составляет 8550 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и реверсивная — 22,5 Вт. Реализована функция bypass-зарядки, при которой питание идёт напрямую к материнской плате, минуя батарею во время игровых сессий. Защита от пыли и воды соответствует стандартам IP68 и IP69 . Корпус оснащён стереодинамиками с настройкой Bose, ультразвуковым 3D-сканером отпечатков и линейным вибромотором.

Смартфон доступен в цветах Shadow Black, Space Silver и Sky Blue. Версия 12/256 ГБ оценена в 2799 юаня, 16/256 ГБ по такой же цене в рамках стартового предложения, 12/512 ГБ — 3299 юаня, а 16/512 ГБ — 3499 юаня. Продажи в Китае уже стартовали.