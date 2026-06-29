Анонсы: Redmi 17C – ультрабюджетник с 120 Гц и Helio G81 Ultra за $117

29.06.2026, MForum.ru

Xiaomi представила новый сверхдоступный смартфон Redmi 17C, который должен заменить популярную модель 16C в бюджетном сегменте. Новинка предлагает плавный экран и базовые функции за минимальные деньги.

Redmi 17C оснащён 6.88-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 720×1640 пикселей с частотой 120 Гц. Пиковая яркость составляет 600 нит. В основе лежит процессор MediaTek Helio G81 Ultra с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ (расширяется картой памяти). Основная камера — 13 МП, фронтальная — 5 МП. Аккумулятор ёмкостью 5160 мАч поддерживает зарядку 18 Вт.

Redmi 17C работает на HyperOS 3 (Android 16), оснащен боковым сканером отпечатков и доступен в чёрном, красном и светло-голубом цветах. Размеры — 171.88×77.8×8.22 мм, вес — 206 г. Цена в Китае: 799 юаней (117 долларов) за 64 ГБ и 899 юаней (132 доллара) за 128 ГБ.

Redmi 17C — классический представитель ультрабюджетного сегмента, где цена является главным аргументом. За 117 долларов покупатель получает большой 6.88-дюймовый экран с частотой 120 Гц. Helio G81 Ultra обеспечивает базовую производительность для повседневных задач, мессенджеров и лёгких игр. Аккумулятор 5160 мАч позволит работать целый день без подзарядки.

Основные компромиссы — HD-разрешение (зернистость заметна на 6.88 дюймах), посредственные камеры (13 МП без OIS) и скромные 4 ГБ оперативной памяти. Однако для целевой аудитории (пожилые люди, дети, пользователи, которым нужен запасной телефон) этого достаточно.

Конкуренты предлагают схожие характеристики, но часто дороже. Redmi 17C остаётся одним из самых доступных вариантов с 120 Гц экраном. Если Xiaomi выведет эту модель на глобальный рынок по аналогичной цене, она может стать бестселлером в Индии, Африке и Юго-Восточной Азии. Но пока что это эксклюзив для Китая.