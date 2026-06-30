Анонсы: Moto G77 Power официально представлен перед релизом 8 июля

MForum.ru
07.07.2026,
В преддверии официального запуска в Индии, намеченного на 8 июля, Motorola раскрыла все ключевые характеристики смартфона Moto G77 Power . Устройство позиционируется как наследник стандартной модели Moto G77 с упором на длительное время работы.
Новинка получила 6.72-дюймовый LCD-экран разрешением Full HD+ (2400×1080 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1050 нит.
Работает Moto G77 Power на базе 6-нм чипсета MediaTek Dimensity 6400 в паре с графикой ARM Mali-G57 MP2. Модель будет доступна в вариантах 4/128 ГБ и 8/128 ГБ, а встроенную память можно расширить картой microSD до 1 ТБ.
Главный козырь Moto G77 Power — аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, поддерживающий 30-ваттную быструю зарядку и функцию реверсивной зарядки мощностью 6 Вт.
Среди других особенностей производитель выделяет 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYTIA 600 с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный ультраширик и 32-мегапиксельную фронтальную камеру.
Смартфон работает под управлением Android 16, Motorola обещает как минимум одно крупное обновление ОС и три года регулярных патчей безопасности. Корпус имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP64 и сертификацию MIL-STD-810H.
Доступны четыре цветовых решения из палитры Pantone: Impenetrable, Nautical Blue, Fuchsia Red и Laurel Green. Официальная цена будет объявлена на старте продаж.
© Антон Печеровый,
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