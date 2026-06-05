Анонсы: Moto G Max – 200 МП камера, экран 5000 нит и военная прочность за 490 долларов

MForum.ru
15.06.2026,
Motorola представила в Бразилии смартфон Moto G Max, который сочетает прочность, высококачественную камеру и большой AMOLED-экран. Устройство работает на Android 16 из коробки и предлагает защиту, ориентированную на активное использование.
Moto G Max оснащён 6.8-дюймовым 1.5K AMOLED-дисплеем разрешением 1272×2772 пикселей с частотой 120 Гц. Пиковая яркость достигает 5000 нит, что улучшает видимость на солнце. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i и поддерживает адаптивное изменение частоты обновления для баланса плавности и энергоэффективности.
Аппаратная основа — MediaTek Dimensity 6400 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Поддерживается виртуальное расширение ОЗУ до 16 ГБ. В наличии подэкранный сканер отпечатков, разблокировка по лицу, NFC, две SIM-карты с поддержкой eSIM, Bluetooth 5.4.
Камеры: 200-мегапиксельная основная с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный ультраширик с полем зрения 120 градусов. Фронтальная камера — 32 МП с записью 2K видео до 30 fps.
Аккумулятор — 5200 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт TurboPower. Motorola заявляет до 35 часов работы от одного заряда. Прочность — отдельный козырь: IP66, IP68 и IP69, сертификация MIL-STD-810H, защита от пыли, водных струй и погружений.
Цена в Бразилии — 2519.10 реалов (около 490 долларов). Доступные цвета: Azul Carlo (Синий) и Grafite. Ожидается, что Motorola выпустит это устройство на других рынках под именем Moto G87.
Moto G Max — это необычный гибрид. С одной стороны, 200 МП камера с OIS (редкость в этом сегменте), ярчайший AMOLED (5000 нит), подэкранный сканер и Android 16. С другой — процессор Dimensity 6400 (средний уровень 2024 года), всего 5200 мАч батареи (для такого толстого и защищённого телефона могли бы поставить 6000+). Но главное — защита IP69 + MIL-STD-810H. И это почти флагманские характеристики в прочном корпусе.
Moto G Max идеально подходит для людей, работающих в полевых условиях (строители, геологи, фермеры), туристов и просто тех, кто часто роняет телефон. Особенно учитывая, что это не «кирпич», а вполне современный смартфон.
Если Motorola выпустит его в Европе и Индии под именем Moto G87 по цене около 400-450 долларов, он может стать бестселлером. Бразильская цена в 490 долларов (при прямом пересчёте) — немного завышена, но на других рынках, вероятно, будет дешевле. В целом Moto G Max — очень интересное и нишевое предложение.
© Антон Печеровый,
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